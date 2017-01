VS-Schwenningen Von der Sonne geblendet: 16 000 Euro Schaden bei Unfall

Die tief stehende Wintersonne war offenbar Ursache für einen Unfall in Schwenningen mit hohem Blechschaden.

Etwa 16 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntag zwischen den Straßen Winterhalde und Steinkirch im Kornblumenweg ereignet hat. Dort war eine 59-jährige in einem Peugeot in Richtung Steinkirch unterwegs. Durch die starke Sonnenblendung, so die Polizei, übersah sie einen Seat, der ihr auf dem Kornblumenweg entgegenkam. Obwohl die 27-jährige Fahrerin des Seats noch nach rechts auswich und stehen blieb, kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einem heftigen Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos.