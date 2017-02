Von Besenlitzen, Posamenten, Spitzen und Co.

Villingens Fastnacht ist wunderschön und sehr speziell. Das wirft aber zusehends Probleme bei der Beschaffung auf. Der SÜDKURIER gibt wertvolle Tipps.

VS-Villingen (kag) Woher bekommt man eigentlich heute noch die vielen kleinen Dinge rund ums Nähen, die man für die Villinger Fasnet braucht? An dem neuen selbstgenähten Trachtenrock fehlt nur noch die Besenlitze. Auf geht's ins altehrwürdige Städtle, mit einigen Tipps, die man kurz zuvor noch gesammelt hat, wo man seltene Wünsche wie diese eventuell noch erfülllt bekommt. Ein Stadtrundgang der besonderen Art beginnt. Karin Gambin berichtet über Ihre Suche nach den ganz besonderen Stücken.

Vorab ist klar: Die Sachen im Internet bestellen, das scheidet aus. Villinger Fastnacht muss aus der Stadt kommen und nicht aus dem weltweiten Datennetz. Außerdem haben die örtlichen Geschäfte im Regelfall viel mehr zu bieten, als manche wissen.

Die Besenlitze gehört zu den Kurzwaren, wie Bänder, Knöpfe und Hosengummi, aber im einzigen Villinger Kaufhaus an der Rietstraße ist dafür das Sortiment dann doch zu klein. Auch in der Stoffgalerie in der Färberstraße, mit herrlich dekoriertem Schaufenster rund um Narros und Mäschgerle, wird man nicht fündig. Aber einen Hinweis gibt es zum Stoffgeschäft von Rosi Ettwein, Schlenker Benzing, nach Schwenningen, in dem man alles für die Villinger Fasnet findet, mit super Beratung von drei kompetenten Damen aus Villingen, die sich bestens im Nähen rund um Villingerin und Bedarf für Alte Jungfere auskennen.

Weiter geht's aber erst einmal hier im Städtle zum nächsten Tipp am Oberen Tor. Auch im Fachgeschäft Hauk dreht sich im Moment alles um die Fasnet, aber Kurzwaren führt der Traditionsanbieter nicht. Also flugs über die Straße zu Wäsche Schilling. Dieser Tipp ist ein Volltreffer. Hier bekommt man alles, was das Herz begehrt, und natürlich endlich auch die Besenlitze.

Besenlitzen, Knöpfe, auch mit Stoff überzogene, Posamente, weiße und schwarze Spitzen, Pailletten, schwarze Perlen, Goldborten, Klosterarbeiten, Bänder aus Samt oder Seide, Moirébänder und Seidenblumen kann man aber auch mit viel Geduld und Ausdauer das ganze Jahr über auf den Flohmärkten in unserer Region finden und sammeln. Es ist preisgünstig und mit viel Glück entdeckt man manchmal tolle alte Dinge.

Manch altes oder gar antikes Zierwerk kann so wieder in neuem Glanz erstrahlen, wenn man es mit einem neuen, selbstgenähten Teil kombiniert, und diesem so einen Hauch von alten Zeiten und Nostalgie verleiht.