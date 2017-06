Villingen-Schwenningen Vom Kinderwagen bis zum Familienhund: 832 Läufer beim Neckarman am Start

Vom Kinderwagen bis zum Familienhund: 832 Läufer beim Neckarman am Start

Der Besucherrekord vom vergangenen Jahr konnte zwar nicht eingestellt werden, dennoch stand auch beim 15. Neckarman der Spaß an der gemeinsamen Bewegung im Vordergrund.

832 große, kleine, junge und alte Läufer gingen beim Neckarman auf dem Waldeck-Sportgelände am vergangenen Samstag an den Start. Gerne hätten die Organisatoren von der Turngemeinde wie im Vorjahr wieder die 1000er-Marke geknackt, aber der Tag war trotzdem schön. Und am Ende waren alle zufrieden.

Zu Beginn war der Andrang bei der Startnummernausgabe noch verhalten. Online seien es dieses Jahr 600 Anmeldungen gewesen, berichtet Joachim Thiele, 200 weniger als beim Vorjahresrekord. Wie immer konnten sich die Läufer ja noch bis kurz vor Beginn der jeweiligen Läufe anmelden. Die Laufstrecken reichten auch beim 15. Neckarman von zweieinhalb Kilometern bis zum Halbmarathon mit 21 Kilometern. Die Bambinis drehten als letzte Starter ihre Runde im Stadion.

Am Beliebtesten ist unter den Läufern die Zehn-Kilometer-Strecke, danach die fünf Kilometer. Da laufen besonders viele Kinder und Jugendliche mit. Auch Vierbeiner findet man ab und zu unter den Läufern. Die gehen mit genauso viel Ehrgeiz auf die Strecke wie die Zweibeiner. Auch wenn bekanntermaßen der Spaß an der gemeinsamen Bewegung an diesem Familientag im Vordergrund steht, forderte Joachim Thiele im Hinblick auf das warme Wetter die Läufer vor den Starts immer wieder auf, die eigenen Grenzen zu beachten und auch ja die Verpflegungsstationen anzusteuern.

Alle, die als Begleitung auf die Rückkehr ihrer Läufer warteten, oder einfach nur den Tag genießen wollten, verteilten sich auf dem Gelände im Schatten der Bäume oder unter den Sonnenschirmen. Auf dem Hartplatz beteiligten sich zwischen den Läufen verschiedene Tanzgruppen am Programm. Mit Oriental Style und Hip-Hop begeisterten die acht- bis zwölfjährigen Mädels von der Tanzgruppe Hipshakers die Zuschauer, nachdem zuvor Marius Müller ein paar Lieder zum Besten gegeben hatte.

Der Neckarman ist ein Werk vieler Hände. Der komplette Verein engagiert sich an diesem Tag, der außerdem ohne Unterstützung der Sponsoren in dieser Form nicht möglich wäre. Wie immer wird ein Euro pro Startgebühr für einen wohltätigen Zweck gespendet.