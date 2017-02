Villingen-Schwenningen Voltigierwettbewerb auf dem Holzpferd

Anspruchsvolle Akrobatik in einer Mädchendomäne: RVFV VS-Zollhaus hat zum Voltigierwettbewerb in die Hoptbühlhalle eingeladen.

Wie kommt das Pferd in die Hoptbühlhalle? Ganz einfach, es wurde reingerollt. Und es gab auch kein Schnauben oder Gewieher und auch keinen Pferdedung, den man hätte im heimischen Gewächshaus verarbeiten können, denn das Pferd war aus Holz. Am Samstag fand in der Villinger Hoptbühlhalle ein ganz besonderer Wettbewerb statt, der RVFV VS-Zollhaus hatte zum Wettbewerb eingeladen. RVFV heißt „Reit-, Voltigier- und Fahrverein VS-Zollhaus“ und hat, anders als der Vereinsname vermuten lässt, sein Domizil auf dem Dauchinger Grenzlandhof.

Die äußerst erfolgreichen Einzelvoltigierer trainieren zusätzlich auf dem Strohmaier Hof in Bad Dürrheim. Etwa 50 Mitglieder und ein eigenes Pferd hat der kleine Verein, verrät die Vorsitzende Ulla Pinnecke, und die meisten davon sind Kinder und Jugendliche. Denn Voltigieren ist ein junger Sport, der viel mit Turnen und Akrobatik zu tun hat. Voltigieren ist Akrobatik auf dem Pferd. Die meisten Voltigierer fangen im Alter von fünf Jahren an mit dem Training und der Sport ist ganz klar von Mädchen dominiert.

Allerdings findet Voltigieren nicht immer auf einem lebendigen und meist galoppierenden Pferd statt, insbesondere für die Trainingsphase steht ein Holzpferd zur Verfügung. Und dieses Pferd stand am vergangenen Samstag in der Villinger Hoptbühlhalle im Mittelpunkt der Wettbewerbe. Von morgens bis zum Nachmittag wurden vielfältige Wettbewerbe in der Kategorie „L“ ausgetragen und von der erfahrenen Preisrichterin Karin Lachner bewertet. In Einzel-, Doppel- und Gruppenwettbewerben wurden die Besten gesucht, aber im Grunde ist bei diesem anspruchsvollen Sport, der alle Sinne fordert, jeder Teilnehmer bereits ein Sieger und erhält für die Teilnahme eine Teilnahmeschleife.

Organisiert wurde dieses zweite Holzpferdturnier des RVFV VS-Zollhaus von Ulla Pinnecke und Viktoria Leikler, die gemeinsam mit Carmen Flaig das Trainerteam des Vereins bilden. Zum Team gehört außerdem noch Jugendtrainerin Julia Appeles. Mit diesen Wettbewerben überbrücke man ein wenig den Winter, erklärt Viktoria Leikler, man treffe Freunde und habe viel Spaß. Für den sportlichen Nachwuchs sucht der Verein immer Kinder, die einen anspruchsvollen Sport ausüben wollen. Sportlich und mutig sollten die Neuen sein. Aktuell gibt es in einer der Anfängergruppen noch freie Plätze. Im Internet kann man sich unter der Webadresse www.rvfv-zollhaus Infos holen.





Voltigieren – was ist das?

Mensch und Pferd in Einklang bringen und auf dem Pferd turnerische und gymnastische Übungen und Figuren zeigen bis hin zur anspruchsvollen Akrobatik, das ist der Anspruch den dieser Sport mit sich bringt. Dabei sind es bis zu drei Personen auf dem Pferd und ein Longenführer, der das Pferd auf einer großen Zirkellinie an einer langen Leine führt und dafür sorgt, dass Mensch und Tier im Einklang sind. (Quelle: Deutsche Reiterliche Vereinigung)