VS-Zollhaus Voltigierer aus Zollhaus feiern erfolgreiche Saison

Für die Reitsportler gehen die Vorbereitungen auf die kommenden Wettkämpfe auch im Winter weiter. Am Samstag richten sie ein Holzpferdturnier in Villingen aus.

Der Reit-Voltigier- und Fahrverein (RVFV) Zollhaus feierte in der vergangenen Turniersaison einige Erfolge. Dafür ist aber immer auch viel Vorbereitung für Mensch und Tier nötig, die auch während den Wettkampfpausen in den Wintermonaten weiter andauert. Am kommenden Samstag, 4. Februar, richtet deshalb der Verein ein Holzpferdeturnier in der Hoptbühlhalle in Villingen aus, mit dem Ziel der bestmöglichen Vorbereitung.

Bei der Veranstaltung werden Voltigiergruppen aus verschiedenen Vereinen zusammenkommen und gegeneinander antreten. Mit den auf den Holzpferden vorgeführten Übungen gehen die Sportler dann später auch auf den Wettkämpfen mit echten Pferden an den Start. "Solche Events dienen neben dem Spaß auch der Vorbereitung auf die kommende Saison", sagt Ulla Pinnecke, Vorsitzende des RVFV-Zollhaus.

Das solche Trockenübungen durchaus ihren Sinn haben und zu positiven Ergebnissen führen können, zeigen die Erfolge des Vereins im vergangenen Jahr. Mit dem Rappen Czarikar erzielten die Voltigierer Bernhard Nagel, Sandra Nagel und Nadja Wipf wiederholt die vordersten Plätze in der Kategorie L. Auch Rappe Paul startete nach anfänglichen Schwierigkeiten voll durch und bescherte Ulla Pinnecke in der Kategorier A erste Plätze und Traumnoten, die Reiterin und Pferd sogar den Aufstieg in die nächsthöhere Kategorie L ermöglichten.

Neben dem Training für Turniere steht auch die Nachwuchsförderung ganz oben auf dem Programm der Reitsportler. Dies habe sich seit dem Beginn der Zusammenarbeit mit dem Pferdesportteam Schwarzwald-Baar vor eineinhalb Jahren noch intensiviert, sagt Ulla Pinnecke. Denn das Team biete kostenlose Trainingsmöglichkeiten an und habe Pferde zur Verfügung gestellt. Auf der Anlage des Pferdesportteams zwischen Dauchingen und Deißlingen gebe es mittlerweile drei Voltigiergruppen sowie weitere drei freie Pferde, die sich gut für den Voltigiersport eignen würden.

Bereits in der kommenden Saison werde sich eine "Fast-Turniergruppe" an erste Turnierstarts in der Kategorie A heranwagen. Und auch die Nachwuchsgruppe, die von der Vereinsvorsitzenden Ulla Pinnecke trainiert wird und die sich aus den jüngsten Pferdesportbegeisterten zusammensetzt, sei so weit, im kommenden Frühjahr erste Wettkämpfe besuchen und auf Voltigiertagen ihr Können unter Beweis stellen zu können.