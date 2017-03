Villingen-Schwenningen Volles Programm wartet auf Musiker der Stadtmusik Villingen

Viele Auftritte der Stadt- und Bürgerwehrmusik: Zum Stadtjubiläum steht ein großes Konzert mit Schwenningen bevor. Die Kooperation mit der Goldenbühlschule gedeiht.

Die erste Amtsperiode von Monika Bucher als Vorsitzende der Stadt- und Bürgerwehrmusik ging mit einem zufriedenen Resümee ihrerseits zu Ende. Der Fokus lag, wie kaum anders zu erwarten, auf der Musik. Die Stadt- und Bürgerwehrmusik war schwer beschäftigt im vergangenen Jahr und dieses Jahr geht es genauso weiter. Große Termine stehen an.

Die 160 Aktiven – 61 davon unter 18 Jahre, 99 über 18 Jahre alt – haben 2016 ein straffes musikalisches und sonstiges Veranstaltungsprogramm absolviert, überhaupt die ganze Stadt- und Bürgerwehrmusik. Das Orchester hat mit seiner Teilnahme an Wertungsspielen im Nachbarlandkreis in Böhringen in der Stufe fünf die höchste Punktzahl erreicht. Das Jugendorchester wird im Mai an den Wertungsspielen in Pfohren teilnehmen.

Am 8. April steht das Doppelkonzert in Heselwang auf dem Programm, am 13. Mai das Galakonzert in der Neuen Tonhalle, zusammen mit der Stadtmusik Schwenningen anlässlich der 1200-Jahr-Feier. Die Villinger verbindet mit der Schwenninger Stadtmusik seit 2006 eine innige Freundschaft und deshalb freut man sich auf das gemeinsame Konzert. Gerade mal eine Woche später folgt das Muttertagskonzert in der Turn- und Festhalle Marbach, bei dem auch das Jugendorchester von sich hören lassen wird.

Das Zunftfest ist am 1. Juli, am 22. und 23. Juli findet das Landestreffen der Bürgerwehren in Villingen statt, vom 22. bis 24. September sind die Musiker in Rueil-Malmaison in Frankreich, wohin sie eingeladen wurden, um den Zapfenstreich aufzuführen. Das Jahreskonzert wird Samstag, 11. November, sein. Außerdem bewirtet die Stadt- und Bürgerwehrmusik beim Jubiläum auf dem Osianderplatz. Dies sind nur die wichtigsten Termine für die Musiker in diesem Jahr.

Die Kooperation mit der Goldenbühlschule wächst und gedeiht. Inzwischen gibt es zwei Gruppen. Eine Gruppe übt mit der Saxonette, eine zweite mit Taschentrompeten. Von der Grundschule kommt eine Gruppe in Stufe 1 mit Rhythmik hinzu. Man sei zuversichtlich, dass das Konzept sich weiterentwickelt und so auch Nachwuchs generiert werden könne.

„Das Zeughaus ist übrigens aufgeräumt“, meldete Inventarverwalter Markus Leiber. Bei 200 Mitgliedern das gesamte Inventar in digitaler Form zu erfassen, sei ein ziemlicher Akt gewesen. Dabei habe er festgestellt, dass eine Aufräumaktion dringend nötig war. Von oben nach unten wurde das Zeughaus entrümpelt und schließlich ein zehn Kubikmeter großer Container abgefahren. 116 Bürgerwehruniformen sind ausgegeben und 119 Konzertuniformen. Eine Bürgerwehruniform kostet etwa 1200 Euro, eine Konzertuniform 350 Euro. Da nur noch wenig Uniformen im Schrank hängen, sei er auf die Mitarbeit der Musiker angewiesen, wenn er für Aushilfsmusiker passende Uniformen brauche.

Ein Wechsel im Vereinsvorstand resultierte aus den Wahlen, nachdem Kassierer Roland Dietz aus beruflichen Gründen sein Amt abgab. Sein Nachfolger ist Bernd Münzer. Hannah Heil ist die Nachfolgerin von Schriftführerin Martina Warmer. Vorsitzende Monika Bucher wurde einstimmig wieder gewählt. Sechs Musiker wurden in das große Orchester und den Spielmannszug aufgenommen. Die Ehrungen der Bürgerwehr werden beim Käsevesper am 1. Dezember durchgeführt.

Schnuppernachmittag

Am verkaufsoffenen Sonntag mit Kinderolympiade beteiligte sich die Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen mit einem Musikinstrumente-Ratespiel. Um das Ganze abzurunden, boten sie den Besuchern die Möglichkeit, vor Ort Instrumente wie Klarinette, Querflöte, Trompete und Saxophon aber auch Posaune, Waldhorn und Bariton auszuprobieren. Die verschiedenen Instrumente wurden durch jüngere Musiker des großen Blasorchesters vorgeführt. Nun hofft das Orchester auf einige erfolgreiche Anmeldungen durch diesen Schnuppernachmittag.

Die Stadt- und Bürgerwehrmusik besteht aus sechs Abteilungen: das große Blasorchester, das Jugendblasorchester, die Bläserschule und die Pimpfoniker, der Spielmannszug, die Stadtmusikanten und der Förderverein. (sgn)

Informationen im Internet: www.stadtmusik-villingen.de