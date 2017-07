Villingen-Schwenningen Völlig betrunkene Fahrerin sorgt auf dem Villinger Außenring für Chaos

Eine stark alkoholisierte Opelfahrerin ist am Samstagabend im Villinger Außenring auf der falschen Seite gefahren, hat dabei den Gegenverkehr gefährdet und ist mit einem PKW zusammengestoßen. Davon völlig unbeeindruckt fuhr sie danach weiter und versuchte zu flüchten.

Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr, so berichtet die Polizei, fuhr ein 27-jähriger Autofahrer auf dem Außenring in Richtung Berliner Straße. Im Bereich der Einmündung Tiroler Straße kam ihm plötzlich ein Opel Corsa auf seiner Spur entgegen. Geistesgegenwärtig wich er nach links aus und verhinderte einen Frontalzusammenstoß. Die Frau am Lenkrad des Opels fuhr geradeaus weiter auf einen weiteren Pkw zu. Unmittelbar vor diesem Kia zog sie ihren Kleinwagen nach rechts. Dabei streifte sie ihn so heftig, dass Fahrzeugteile durch die Luft flogen. Die Teile trafen einen dritten Pkw, der beschädigt wurde. Ohne anzuhalten flüchtete die Frau in Richtung Nordstetten. Zeugen nahmen die Verfolgung auf. In Schwenningen hielten sie den Opel an, nahmen der Frau den Schlüssel ab und holten die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert jenseits der zwei Promille. Ihren Führerschein ist die Frau jetzt los. Mehrere Anzeigen werden folgen.