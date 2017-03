VS-Villingen Villingerin feiert 100. Geburtstag

Wenn man sie so strahlend sieht, kann man es kaum fassen: Paula Schreitmüller feierte am Montag im Heilig Geist Spital ihren 100. Geburtstag in einem großen Kreis von Familie, Freunden und Bekannten.

Oberbürgermeister Rupert Kubon kam zum Gratulieren. „Vor fünf Jahren hätte ich mit ihm noch diskutiert", soll sie kurz vor seinem Eintreffen ihrer Tochter Christa Scharinger zugeraunt haben, „jetzt traue ich mich nicht mehr." Die Heimleitung, Günter Reichert und seine Stellvertreterin Tanja Schneckenburger, brachten ein Präsent und Oberjungfer Margot Schaumann schaute ebenfalls vorbei. Rund 20 Jahre lang war Paula Schreitmüller bei den Alt-Jungfere aktiv.



Die Jubilarin war immer eine selbstständige Frau. Recht früh verwitwet, zog sie ihre beiden Töchter alleine groß. Die Familie war ihr stets wichtig und sie war da, wenn man sie brauchte. Davon profitierten auch die fünf Enkel. Viele Jahre lang war Paula Schreitmüller in der St. Fidelisgemeinde aktiv, half bei der Ausrichtung von religiösen Festen und Gottesdiensten.



Bis ins hohe Alter von 98 Jahren führte sie einen eigenen Haushalt in der Nähe des Romäusturmes. Ihre Wohnung so nah an der Innenstadt, war an Fastnacht der ideale Treffpunkt für die Hästräger in der Familie. Bis heute hat Paula Schreitmüller Spaß am Handarbeiten, löst jedes Kreuzworträtsel und beteiligt sich an den Beschäftigungsangeboten im Heilig Geist Spital, in dem sie seit zwei Jahren lebt.