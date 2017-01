Villingen-Schwenningen Villinger lebt in der Arktis: Traumberuf zwischen Eisbären und Gletschern

Villinger lebt in der Arktis: Traumberuf zwischen Eisbären und Gletschern

Der Villinger Christian Bruttel lebt auf Spitzbergen. Als gelernter Tourenführer zeigt er Touristen die Schönheiten und Gefährdungen der arktischen Wildnis.

Das Lehramtsstudium mit zweitem Staatsexamen hatte Christian Bruttel vor fünf Jahren schon in der Tasche. Doch eine Verbeamtung auf Lebenszeit konnte sich der damals 28-Jährige nicht vorstellen. So tauschte er eine sichere Anstellung als Realschullehrer gegen das Abenteuer. Im arktischen Nordmeer, auf Spitzbergen, hat er seinen Traumberuf gefunden: Als ausgebildeter Tourenführer in der arktischen Natur.

Aus Villingen: Aufgewachsen ist Christian Bruttel in Villingen, den Vater Alfred Bruttel kennen viele als ehemaligen Kommunalpolitiker und langjährigen Stadtrat der Grünen. Waldorfschule Schwenningen, Jugendsinfonieorchester St. Georgen (Cello), Jugendarbeit in der Kirchengemeinde St. Konrad, schließlich Lehramtsstudium (Sport, Mathe, Technik) in Ludwigsburg: Der Weg in eine bürgerliche Existenz schien vorgezeichnet.

Doch schon während seines Studiums erwachten bei dem jungen Villinger die Reise- und Abenteuerlust. So kam es, dass er nach dem Studium noch einmal hinaus wollte in die Welt. „Das kann es noch nicht gewesen sein", dachte er damals. Daher folgte er nach dem zweiten Staatsexamen seiner gewachsenen Faszination für die Arktis. Das Ziel: Spitzbergen. Ausbildung zum Tourenführer: Auf diesem von Norwegen verwalteten Inselarchipel in der Barentssee nördlich des Polarkreises, absolvierte Christian ein einjähriges Studium zum „Artic Nature Guide". Gelernt hat er das sichere Tourenführen in der arktischen Natur. Denn Gefahren gibt es hier einige: extreme Kälte, Schneestürme, Lawinen, Gletscherspalten und Eisbären. Überleben in Schnee und Eis, sicheres Navigieren und richtiges Verhalten bei Begegnungen mit Eisbären sind essentielle Bestandteile der Ausbildung, die er nach einem Jahr erfolgreich abschloss.

Sommers wie winters führt er Touristen zu den Sehenswürdigkeiten des Inselarchipels, die sowohl landschaftlich wie auch historisch – etwa als Ausgangspunkt zahlloser arktischer Expeditionen – viel zu erzählen hat. Im Sommer gibt es viele kombinierte Touren mit Schiffen und Landgängen. Im Winter zeigt Christian Bruttel den Touristen mit Hunde- oder Motorschlitten, auf Schneeschuhen oder Tourenskiern die Schönheiten der arktischen Inselwelt, auf denen Berge bis zu 1700 Metern Höhe aufragen. Auf den Gletschern führen die Arctic Guides die Besucher auch in die faszinierende Welt riesiger unterirdischer Gletscherhöhlen, die das Schmelzwasser ausgespült hat. Die Bären-Problematik: Mit dabei bei allen Expeditionen ist stets das Jagdgewehr und eine Signalpistole zur Abwehr von Eisbären. Eine Begegnung ist jederzeit möglich und kann unter Umständen gefährlich werden. Auf der Hut sein ist Daueraufgabe. Doch bei richtigem Verhalten ist die Gefahr eingrenzbar. „In den fünf Jahren hatte ich bisher rund 500 Bären-Begegnungen, also hundert pro Saison", berichtet Christian Bruttel. Nur eine davon war kritisch, als ein neugieriger Eisbär direkt auf eine Touristengruppe zusteuerte. Die Tourenführer schossen eine Signalpistole ab und hielten das Tier mit Lärm auf Distanz. Dann zog sich die Gruppe auf ihre Boote zurück.

Das Unternehmen

„Spitzbergen-Reisen“ heißt das Reiseveranstaltungsunternehmen, das Christian Bruttel seit kurzem gemeinsam mit dem Schweizer Tourenführer Marcel Schütz betreibt. Es bietet für Kleingruppen ein breites Sommer- und Wintertourenprogramm an: Von eintägigen Unternehmungen bis zu einwöchigen Exkursionen. Darunter beispielsweise ein „Snow-Kite-Camp“ auf den Gletscherhöhen der Westküste von Spitzbergen. Dort werden Zelte aufgeschlagen, Guides und Gäste verbringen in arktischer Landschaft eine Woche im Schnee: Mit Skitouren, Snow-Kiten, Iglus bauen oder nur Entspannen. Das Paket gibt es dann für 1500 Euro, ohne Flug. Mehr Infos unter: http://www.spitzbergen-reisen.de/