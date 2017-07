Villingen-Schwenningen Villinger erringen vor 50 Jahren einen dritten Platz bei Spiel ohne Grenzen in Locarno

Vor 50 Jahren kämpfte Villinger Mannschaft um den ersten Platz, Schiedsrichterentscheidung kostete damals den Sieg meinten viele Teilnehmer und Kommentatoren.

Villingen-Schwenningen – Am 12. Juli ist es genau 50 Jahre her, dass 31 Sportlerinnen und Sportler aus Villingen in Locarno beim Spiel ohne Grenzen einen dritten Platz nach Belgien und der Schweiz erkämpften. Um 22.12 Uhr fiel die Entscheidung, wie der SÜDKURIER damals groß berichtete. Durch einen Sieg gegen Ellwangen hatte sich die Villinger Mannschaft am 13. Mai 1967 im vollbesetzten Friedengrund-Stadion für die nächste Runde in Locarno qualifiziert, wo die Sportler gegen Mannschaften aus Belgien, Großbritannien, Italien, Schweiz und Frankreich kämpften. Das Ereignis wurde eineinhalb Stunden lang als Eurovisionssendung im Fernsehen ausgestrahlt und mehrere Millionen Zuschauer verfolgten die spannenden Wettkämpfe am Bildschirm mit. In Villingen waren die Straßen ab 21 Uhr leer gefegt, alle fieberten mit der Mannschaft mit und drückten die Daumen. Einige Schlachtenbummler, darunter auch der ehemalige Oberbürgermeister Severin Kern, waren vor Ort dabei und feuerten die Villinger an.

"Spiel ohne Grenzen" war in den 60er und 70er-Jahren ein echter Straßenfeger. Millionen saßen vor den Bildschirmen und fieberten mit, wenn sich die Mannschaften zweier Städte in anspruchsvollen Geschicklichkeitsspielen duellierten. Die Siegermannschaft durfte dann an den europäischen Wettbewerben teilnehmen. Villingens Oberbürgermeister Severin Kern bewarb sich vor 50 Jahren um die Teilnahme und die Stadt bekam den Zuschlag. Für das Team konnte sich jeder bewerben: Eine Jury unterzog die Bewerber einer sportlichen Prüfung. Wie gut die Mannschaft war, zeigt sich beim Wettkampf gegen Ellwangen, als die Villinger haushoch gewannen. Und auch in Locarno, in der nächsten Runde, belegten sie einen hervorragenden dritten Platz.

Der SÜDKURIER berichtete damals über die spannenden Wettkämpfe in der Schweiz und titelte "An der Mauer wurde Villingen um einen möglichen Sieg gebracht". Auch Teilnehmer urteilten: "Wir hätten eigentlich gewinnen müssen." Aber der Ärger ist längst verraucht, geblieben ist die Erinnerung an ein tolles Ereignis und eine europaweite Aufmerksamkeit, wie sie Villingen wohl nie mehr erzielt hat.

Das Überwinden einer fast vier Meter hohen und zwölf Meter breiten Mauer war eine der spektakulärsten Übungen, für die die Trainer eine spezielle Technik entwickelt hatten. Die Villinger galten als haushohe Favoriten, bezwangen die Mauer bei der Generalprobe in nur 24 Sekunden. Auch bei der Übertragung schien es, als hätten die Villinger die Nase vorn, aber die Schiedsrichter entschieden anders.

Die Teilnehmer:

Gerhard und Helmut Schubnell, Waltraud Dischinger, Dorothea Schneckenburger, Gebhard Dischinger, Otto Guderitz, Udo Schneider, Joachim Schuhenn, Lothar Schwarz, Andreas Walter, Peter Kirchner, Heiner Heck, Engelbert Rekla, Erich Fehr, Günter Hofele, Richard Kienzler, Klaus Lehmann, Günther Moser, Christian Potrykus, Rolf Rapp, Michael Schneider, Siegfried Schneckenburger, Hartmut Kling, Karin Trillse, Renate Moser, Peter Westphal, Margit Fleig, Bernd Dilg, Günther Seng, Peter Axler und Willi Geisler.Das Trainerteam: Cheftrainer Anton Kippert, Erwin Öhler, Ernst Erdel, Gebhard Ewadinger, Ernst Richardi.