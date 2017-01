Villingen-Schwenningen Villinger Volksbank dünnt Zweigstelle im Goldenbühl aus

Die Ankündigung der Volksbank, ihre Geschäftsstelle im Wohngebiet Goldenbühl ab 20. Februar nicht mehr zu besetzen, sorgt bei Kunden für Empörung.

Joachim Straub, der Vorstandsvorsitzende der Volksbank, relativierte indes den Abbau der Serviceleistungen. In der Geschäftsstelle im Edeka-Center in der Vockenhauser Straße, versicherte er, werde neben den Selbstbedienungsgeräten weiterhin die Geschäftsstellenleiterin vor Ort bleiben. Allerdings gebe es keinen Schalterbetrieb mehr, sondern nur noch Beratungstermine auf telefonische Voranmeldung. Insofern, so Straub, sei die an der Filiale angebrachte Kundeninformation inhaltlich nicht völlig richtig.

Das dort ausgehängte Schreiben hatte sich im Wohngebiet wie ein Lauffeuer herumgesprochen und vor allem bei älteren Menschen Besorgnis verursacht. "Die Volksbank hat vor wenigen Jahren die Filiale im Haslach geschlossen. Und jetzt das", sagte eine ältere Kundin. In ihren Kreisen werde überlegt, eine Unterschriftensammlung zu starten. Wo sollten jetzt ältere Menschen, die auf Kundenbetreuung wert legen, ihre Geldgeschäfte erledigen?, fragt sie sich.

Eine andere Bürgerin schrieb gleich einen Brief an den Bankchef und forderte ihn unverblümt auf, "diese Entscheidung zu überdenken". Den älteren Menschen jetzt einen Besucher der Hauptstelle zuzumuten, "ist meines Erachtens eine ziemliche Unverschämtheit". Die Volksbank stelle sich mit der Entscheidung, dass Filialnetz zu verkleinern, "in die Reihe der Großbanken", so die Kritikerin.

Volksbankchef Joachim Straub wies wiederum darauf hin, dass die Entwicklung der Filiale im E-Center eine "eine eindeutige Entwicklung" aufweise. Der Selbstbedienungsbereich mit Geldautomat und Auszugsdrucker sei stark gewachsen, der Service-Bereich dagegen immer weniger geworden. "Wenn kaum noch jemand kommt, ist es schwer, ständig zwei Mitarbeiter vor Ort zu halten", sagte er. Deshalb werde ein Mitarbeiter in die Hauptstelle abgezogen, die Geschäftsstellenleiterin bleibe vor Ort. Sie sei für jede Form der Beratung und Hilfestellung ansprechbar, es gebe aber künftig keinen offenen Schalterbereich mehr. Ein Termin müsse telefonisch über die Service-Zentrale der Volksbank vereinbart werden.

Über die Service-Zentrale der Volksbank gebe es für alle weiteren Fragen telefonische Hilfe. Großflächige Filialschließungen werde es bei der Volksbank nicht geben. Allerdings könne er weitere Einzelmaßnahmen nicht ausschließen. Beispielsweise die Einrichtung weiterer Selbstbedienungs-Standorte, die von Volksbank und Sparkasse gemeinsam unterhalten werden.