Villingen-Schwenningen Villinger Sommertheater vor der Junghans-Villa

Die Premiere am Freitag gelingt rundum. Sogar das Wetter spielt an diesem Abend mit.

Villingen-Schweningen (sgn) Mit Figaros Hochzeit und der Junghans-Villa als Aufführungsort hat das Ensemble des Sommertheaters meisterliches Fingerspitzengefühl bewiesen. Für das Villinger Ensemble selbst schließt sich ein Kreis, denn vor dreißig Jahren fand die erste Aufführung der Amateurschauspieler genau hier statt.

Es ist ein lauer Freitagabend, in Grüppchen stehen die Zuschauer noch beieinander, genießen die fast schon märchenhafte Kulisse am Stadtrand im Warenbachtal. Die Gäste plaudern oder lesen an den aufgestellten Informationswänden die Geschichte des 1923 am Rand der heutigen Südstadt erbauten, herrschaftlichen Gebäudes nach. Dann nimmt auch schon das Vergnügen seinen Lauf und wenig später sitzt das Publikum lachend auf seinen Plätzen. Regisseur Ches Themann hat mit den Amateurschauspielern die von Beaumarchais zu Papier gebrachte Version inszeniert. Wer eine von Mozart-Musik untermalte Oper mit Gesang erwartet, ist hier fehl am Platze.

Enttäuscht ist jedoch keiner. Die Wendungen, Irrungen und Wirrungen dieser Komödie wechseln rasant ihren Verlauf, die Schauspieler strahlen mitreißende Spielfreude aus. Wo trabt schon ein echtes Pferd durch die Kulisse? Wo schneidet der Gärtner zwischen dem Publikum Hecken? Wo tanzen Mädchen aus dem Dorf zu I'm walking on sunshine? Wo klettert jemand mit der Strickleiter aus dem Fenster? All das und noch viel mehr passiert genau so in dieser Komödie. Die Darsteller erfüllen mit dieser ungewöhnlichen Inszenierung den Anspruch an leichte Sommerunterhaltung auf eine geradezu herrliche Weise.

Figaros Hochzeit

Aufführungstermine: 25., 28. und 30. Juni. Im Juli am 2., 5., 7., 9., 12., 14./15. und 16. sowie am 19., 21., 23., 25. und 26. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Der Eintritt (nur Abendkasse) kostet 15 Euro (ermäßigt zehn Euro). Spielort ist die Junghans-Villa