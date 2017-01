StGeorgen Villinger Sammler zeigen ihre Schätze

Ausstellung imFranziskanermuseumDrei Hobbysammlerstellen Exponate aus

Villingen-Schwenningen – Nicht jedes kulturell erhaltenswerte Exponat mit historischem Hintergrund schafft es, sich dauerhaft einen Platz in einem Museum zu sichern. Um Gegenstände, die durchaus Zeitgeschichte symbolisieren, aber aufgrund von Platzproblemen ihr Dasein in privaten Archiven fristen, wenigstens zeitweise der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, haben Hobbysammler jetzt eine Ausstellung im Franziskanermuseum zusammengestellt. In fünf Vitrinen im Kreuzgang werden Sammlerstücke aus verschiedenen Bereichen gezeigt.

Die Sammler Manfred Hildebrandt, Manfred Beichl und Rainer Hils haben ihre privaten Schatzkisten geöffnet. In fünf Vitrinen zeigen sie Gegenstände, die sie im Laufe der vergangenen Jahrzehnte zusammen getragen haben. Und die meist in einem städtischen Zusammenhang stehen.

Wie Michael Hütt, Leiter der städtischen Museen, bei der Vernissage erklärte, sei es der Hartnäckigkeit von Manfred Hildebrandt zu verdanken, dass die Ausstellung im Franziskanermuseum stattfindet. Manfred Hildebrandt ist es wichtig zu betonen, dass mit dieser Ausstellung „vor allem die Jugend für das Sammeln und bewahren interessiert werden soll.“ Hildebrandt selbst sammelt „vom Hosenknopf bis zum Fasnetbändel alles, was mit Villingen zusammenhängt“, wie er über sich selbst sagt. In dem nur kleinen Auszug in der Vitrine stehen unter anderem Andenkengläser und Taschenspiegel. Etliche Exponate tragen den Schriftzug bekannter Villinger Firmen. Aschenbecher, Streichholzschachteln und jede Menge Porzellantässchen, handbemalt mit Ansichten von Villingen, zählen zu den markantesten Gegenständen. Auch widmet sich Hildebrandt der Sammlung von Produkten der einstigen Uhrenhersteller Kaiser, Werner und Fichter.

Nachdem Manfred Beichl 30 Jahre lang Briefmarken gesammelt hat, wurde es für ihn Zeit, sich einer neuen Sammelleidenschaft zu widmen. Er entdeckte den Maler Eugen Gross, der als Grafiker Kataloge für Villinger Unternehmen und Prospekte für die Stadt gestaltete und mit seinen Werken verschönerte. Selbst die Speisekarten des Hotel Diegner waren mit seinen Werken verziert und gerieten schnell zu Sammelobjekten. Manfred Beichl besuchte den in Triberg lebenden Maler noch zu dessen Lebzeiten und konnte nach dessen Tod 1989 etliche seiner Werke aus dessen Atelier und vor der Vernichtung durch die Angehörigen retten. In zwei Vitrinen werden einige der Originale von Eugen Gross sowie Prospektzeichnungen gezeigt. Ein weiterer Teil einer Vitrine ist dem Schaffen des Malers Richard Ackermann gewidmet.

Sammlerkunst ganz anderer Art zeigt Rainer Hils aus Schwenningen. Dutzende Glas-Briefbeschwerer ab 1880 zieren seine Vitrine. Exponate der hohen Kunst des Glasblasens aus Deutschland, Frankreich und Italien. Die Kunst wird erst so richtig deutlich, wenn man weiß, dass die in die Glasblasen eingearbeiteten Motive, meist Blumen, ebenfalls aus Glas sind.

Zur Ausstellung

Die Ausstellung der Hobbysammler ist bis 12. März im Kreuzgang des Franziskanermuseums zu besichtigen. (spr)