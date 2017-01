Villingen-Schwenningen Villinger Rentnerbänd will noch nicht in Rente gehen

Villinger Rentnerbänd will noch nicht in Rente gehen

Die närrische Musiktruppe wird 40 Jahre alt. Mit grünen Zylindern geht's dieses Jahr auf die Fasnet. Von Fastnachtsmüdigkeit noch keine Spur. Spendenaktion für Pro-Kids-Stiftung

Die Villinger Rentnerbänd kommt in die Jahre: An der diesjährigen Fasnet wird sie ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Am Fasnet-Sonntag 1977 fing alles an. Und wenn die Musiker weiterhin derartige närrische Steherqualitäten beweisen wie bisher, dann sind bald tatsächlich das, was der Name suggeriert: Eine Band von Rentnern. Doch als närrische Musiker wollen sie noch lange nicht aufs Altenteil.

Wenn an der Fasnet rund 30 Gestalten in dunklen Anzügen mit Trommeln und Blechblaszeug aufmarschieren, die Damen mit bunten Boafedern im Rhythmus wippen, Heidi lautstark die Pfeife schrillen lässt und die Musiker fetzig loslegen – dann weiß in Villingen jedes Kind: Hier kommt die "Rentnerbänd". Villinger Fastnacht ohne Rentnerbänd kann man sich eigentlich nicht mehr vorstellen. Die Musiker spielen auf den Bällen, in Schulen, in Altenheimen, sie machen Stimmung auf der Straße und in den Kneipen, sie sind die Einheizer der närrischen Schlüsselübergabe am Rathaus und wenn die Heidi den Schlachtruf "Rentnerbänd" in die Menge schleudert, donnert von dort ein kollektives "Tsching Päng" zurück.

Vor allem versteht sich die Renterbänd als Bestandteil und Stimmungsmacher der Villinger Kneipenfasnet. Die Musiker, die sich meist das Spielen selbst beigebracht haben, sorgen am "Schmotzige Dunnschdig" und am "Fasnet-Samschdig" dafür, dass das Publikum in den Stüble und Kneipen in Stimmung kommt. "Wenn die Leute schon zum Schunkeln auf die Bänke steigen, wenn wir zur Tür hereinkommen, dann freut uns das sehr", sagt Heidelinde "Heidi" Popko, die die Truppe seit 1979 musikalisch und organisatorisch in semi-autokratischem Regiment dirigiert.

Die Lust auf Fasnet scheint bei den Mitgliedern ungebrochen. Mit 30 Aktiven ist die Gruppe so groß wie nie zuvor. "Wir sind einfach eine große Familie", beschreibt Heidi Popko ihre Band, die sich selbst auch "Club der besten Freunde" nennt . Es gibt viele familiäre Bande und ebenso viele Freundschaften, die viele Jahre alt sind oder gar in die Kindheit und Jugend zurückreichen.

Zum 40-Jährigen hat die Truppe überlegt, ob sie einen eigenen Ball veranstalten will, dann aber klar entschieden, wie immer "uff d' Gass" zu gehen und Spaß unter die Leute zu bringen. Auch zum Zähringer Narrentreffen an diesem Wochenende ist die Band in den närrischen Stüble unterwegs. Ein paar Besonderheiten sind aber im Jubiläumsjahr vorgesehen. Zum einen hat sich die Rentnerbänd bereits für ein Erinnerungsfoto ablichten lassen und bei dieser Gelegenheit ihrer unermüdlichen Chefin so innig Dankeschön gesagt, dass diese feuchte Augen bekam. Zum anderen haben die Musiker ein "Jubiläumslied" gedichtet, beim dem das Publikum mitsingen kann. Und schließlich hat die Truppe einen grasgrünen Anstecker in Kleeblatt-Form hergestellt, auf dem geschrieben steht. "Was für ein Glück...40 Jahre Rentnerbänd". Er soll für einen guten Zweck in einer Auflage von 1500 Stück an der Fasnet gegen eine Spende unters Volk gebracht werden (siehe Infokasten), um bedürftigen Kindern aus der Stadt zu helfen. Denn schon immer hat die Rentnerbänd bei aller Freude am Feiern diejenigen nicht vergessen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Mit Zylindern so grün wie das glücksbringende Kleeblatt geht die Band nun in die Fasnet. Wie lange noch? "Wir merken schon, dass wir älter werden", schmunzelt Heidi Popko. "Aber so lange es Spaß macht, machen wir weiter."

Erlös für Pro Kids

Der Erlös aus der Anstecker-Aktion geht an die Stiftung "Pro Kids" des Unternehmers Joachim Spitz. Die Stiftung kümmert sich um bedürftige Kinder in der Stadt. Unter dem Stichwort "Rentnerbänd" haben die Musiker auch ein Spendenkonto eingerichtet für alle, die ein bisschen mehr spenden möchten: Das Konto hat die IBAN-Nummer: DE 356 439 0130 0000 059 005