Villingen-Schwenningen Villinger Narro und Schwenninger Hansel machen Schule

Die Narren beider Stadtteile finden in der Schwenninger Neckarschule zusammen und begeistern durch ihr fastnächtliches Wissen und ihre Vorführungen 244 Kinder.

Villingen-Schwenningen – An der Neckarschule in Schwenningen hat die Fastnacht zwei Narrenseelen vereint. Rektorin Fenke Härtel ist gebürtige Villingerin und im Häs, seit sie laufen kann; Schulsozialarbeiterin Elke Schlenker ist das Gegenstück der Neckarseite: aktives Mitglied in der Narrenzunft Schwenningen, seit sie denken kann, und seit 21 Jahren Mitglied im Fanfarenzug. "Wir haben uns gesucht und gefunden", sagt Fenke Härtel lachend. Und wenn zwei sich so einig sind, trägt das Früchte. So besitzt die Neckarschule eine der beliebten Villinger Fasnetkisten. Die Premiere der gemeinsamen Häsvorstellung als nächster Schritt in der Brauchtumslehre war logisch. Stimmgewaltig wurde die Narrenabordnung mit einem "Narri-Narro" begrüßt. Anselm Säger und Jochen Schwillo erklärten den Kindern Unterschiede und Bedeutungen aus nächster Nähe.