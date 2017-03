Villingen-Schwenningen Villinger Maler in spannendem Kontrast

Villinger Maler in spannendem Kontrast

Neue Ausstellung aus der Sammlung Heinzmann öffnet am Wochenende im Alten Rathaus in Villingen. Waldemar Flaig und Ludwig Engler im Fokus.

VS-Villingen – Die Ausstellung der Villinger Maler aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geht in die zweite Runde. Die halbjährliche Wechselausstellung, dieses Mal mit 40 Werken, wird am Sonntag um 15 Uhr im Alten Rathaus offiziell eröffnet. Sie verspricht einen spannenden künstlerischen Kontrast zwischen dem relativ erfolgreichen Kunstmaler Waldemar Flaig (1892-1932) und dem geheimnisvollen Ludwig Engler (1975-1922).

Engler fasziniert: Besonders fasziniert ist Museumsleiter Michael Hütt von Maler Ludwig Engler (1875-1922). "Engler ist eine ganz spannende Figur", findet der promovierte Kunsthistoriker Hütt. Ein Großteil seiner Biografie liegt im Dunkeln. Trotz umfassender Recherchen weist sie größere Lücken auf. "Aber er hat absolut tolle Arbeiten geliefert", so Hütt.

Kleinformat: Eine Besonderheit sticht sofort ins Auge. Engler hat nur kleine, oft nur postkartengroße Gemälde entworfen, meist klassisch Öl auf Karton. Größere Leinwandarbeiten sind Fehlanzeige. Vieles wirkt skizzenhaft, gleichwohl handelt es sich um fertige, ausgesprochen kunstvoll durchkomponierte Miniaturen. Hütt charakterisiert Engler als "Impressionisten im Kleinformat". Seine Sujets: Landschaften, das Individuum in der Masse – dabei mehrere Don-Quichote-Metaphern – sowie Persönliches und Mythologisches. "Engler ist nicht nur technisch spannend, auch inhaltlich. Mit seinen Werken kann man sich super beschäftigen", erfreut sich Hütt an diesen Kleinoden. "Mit dem Werk Englers hat Villingen einen verborgenen Schatz, der es auch verdiente, über die Stadt hinaus bekannt zu werden", lautet sein Urteil.

Erfolgreicher Flaig : Wie Ludwig Engler hat auch Waldemar Flaig sein Arbeitsleben überwiegend außerhalb von Villingen geführt. "Flaig war derjenige, der am meisten auf dem Kunstmarkt aktiv war", berichtet Michael Hütt. "Er hat sich und seine Familie durchaus als freier Künstler durchgebracht und dabei einige Erfolge." Flaig nahm auch langfristige Auftragsarbeiten an, etwa als Bühnenbildner bei den UFA Filmstudios in Berlin oder bei der Ausmalung des Schnelldampfers "Bremen".

Starker Stilwandel: Nach dem Ersten Weltkrieg verlegte er 1920 sein Atelier und die Wohnung nach Meersburg. Gewiss auch, so Hütt, weil es am Bodensee eine solventere Kundschaft für Künstler gab. Die Ausstellung spiegelt chronologisch seinen künstlerischen Werdegang wider: Nach dem Krieg depressive Landschaftsbilder, die sich ab 1922 stilistisch stark wandelten, harmonischer und farbenfreudiger wurden. Flaig arbeitete zeitweise in Düsseldorf und verkehrte dort in Künstlerkreisen. Seine beiden Portäts aus dieser Zeit vom berühmten Maler Otto Dix und der Tänzerin Tatjana Barbakoff sind ebenfalls in der Ausstellung zu sehen.

Thema Krieg: Im Unterschied zur ersten Ausstellung, in der von Oktober bis März Werke von Richard Ackermann (1892-1968) und Paul Hirt (1898-1951) aus der Dauerleihgabe der Familie Heinzmann gezeigt wurden, greift Museumsleiter Hütt dieses Mal überwiegend auf Werke zurück, die aus dem Depot der städtischen Museen stammen. Hütt wird in den nächsten Jahren noch acht weitere halbjährige Ausstellungen aus der Sammlung Heinzmann zusammenstellen. Ein spannendes Thema hat er bereits im Auge: Die Frage, wie die vier Maler, allesamt im Ersten Weltkrieg an der Front, mit dem Thema Krieg umgegangen sind.

Die Ausstellung

Der zweite Teil der Bilder-Ausstellung der Villinger Maler aus der Sammlung Heinzmann ist am heutigen Samstag, 1. April, erstmals zu sehen. Die Eröffnung findet am Sonntag, 15 Uhr im Alten Rathaus (1. OG) statt. Es begrüßt Prof. Ulrich Heinzmann in Namen Leihgeber. Museumsleiter Michael Hütt führt durch die Ausstellung. Sie ist bis 3. September zu sehen. Öffnungszeiten sind samstags von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. (est)