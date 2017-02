Villingen-Schwenningen Villinger Konzertreihe klein, aber oho: Boom der Orgelmusik hält an

Rund 28 000 Besucher hören in 14 Jahren die von Bürgern rekonstruierte Silbermann-Orgel: Am 11. März nun schon zum 175. Mal

Wer an jedem zweiten Samstag im Monat am Vormittag die Villinger Benediktinerkirche besucht, stutzt zunächst: Stehen dort doch oft Tüten oder Beutel, aus denen ein Lauch oder Blumenkohl herausragt. In den Bänken sitzen Besucher, die direkt vom Wochenmarkt kommen neben anderen. Allen ist gemeinsam, dass sie für eine halbe Stunde den Klängen der rekonstruierten Silbermann-Orgel lauschen. Die kleine Konzertreihe nennt sich Orgelmusik zur Marktzeit und hat einen ungeahnten Erfolg. Seit 2002 spielen Organisten jeweils von 11 bis 11.30, am 11. März sind es nun genau 175 Mini-Konzerte – rund 28000 Besucher strömten in den 14 Jahren zum Silbermann, berichtet Ulrich Kolberg, neben Münsterkantor Roman Laub einer der Macher hinter der Reihe.