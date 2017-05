VS-Villingen Villinger Kneippbad wird für die Badesaison herausgeputzt

Das Villinger Kneippbad wird fit für die Badesaison 2017 gemacht. Die Freibad-Eröffnung ist für den 25. Mai geplant. Ein SÜDKURIER-Video gibt Ihnen Einblick hinter die Kulissen. Mit Bildergalerie!

VS-Villingen – Rund einen Monat müssen sich Schwimmer noch gedulden, müssen im Hallenbad ihre Bahnen ziehen, bevor sie unter freiem Himmel in das kühle Nass des Villinger Kneippbades eintauchen können. Am 25. Mai soll das Freibad seine Pforten für Gäste öffnen. Diesen Termin verriet der leitende Schwimmmeister Josef Krapf bei einem Rundgang durch das aus dem Winterschlaf erwachte Kneippbad. Seit vergangenem Montag wird hier fleißig gewerkelt, geputzt und aufgeräumt. Das Bad wird für die nahende Saison fit gemacht.

Rund um das Villinger Freibad Preise: Wer sich ab dem 25. Mai im Kneippbad erfrischen möchte, muss für einen Einzeleintritt 4,50 Euro bezahlen, ermäßigt 3 Euro. Für Vielschwimmer stehen sogenannte Bäderkarten zur Auswahl, die mit 50 oder 100 Euro aufgeladen werden können. Die Besitzer bekommen bei jedem Freibadbesuch entweder 15 oder 30 Prozent Ermäßigung auf den Einzeleintrittspreis.

Video

In einem ausführlichen Video erklärt der leitende Schwimmmeister Josef Krapf die laufenden Arbeiten im Kneippbad und erklärt die Funktionsweise der Freibadtechnik. Er gibt einen Einblick in seinen Arbeitsalltag und verrät, was er an seinem Beruf besonders schätzt.