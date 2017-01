Der Fastnachtsverein erwägt den Kauf eines Stadt-Hauses. Allerdings befinden sich die Überlegungen noch im Anfangsstadium und viele Fragen sind noch zu klären.

VS-Villingen – Folgt die Villinger Katzenmusik dem Beispiel der närrischen Konkurrenz von der Historischen Narrozunft und baut ein denkmalgeschütztes Haus in der Villinger Innenstadt zum neuen Vereinsdomizil aus? Nach Informationen des SÜDKURIER wird genau darüber in der Vorstandschaft des zweitgrößten Vereins der Stadt intensiv nachgedacht. Das Objekt dieser Begehrlichkeiten ist das städtische Gebäude an der Kanzleigasse 1, in dem noch unlängst das Historische Grenadiercorps 1810 Villingen einquartiert war. Dieser militärische Traditionsverein musste aber, wie auch der Schwarzwaldverein, die von ihm genutzten Räume in diesem Gebäude aus Brandschutzgründen zwangsweise räumen.

Nun überlegen interne Zirkel der Katzenmusik, das gesamte Gebäude von der Stadt zu kaufen und, ähnlich wie die Historische Narrozunft die Zehntscheuer im Riet, in langjähriger Eigenarbeit zu sanieren und für die eigenen Zwecke herzurichten. Ein äußerst ambitioniertes Vorhaben, das sich über Jahre hinziehen dürfte, von der Vereinsführung dem Vernehmen nach aber mit Nachdruck befürwortet wird.

Denn die Katzenmusiker mussten beobachten, wie mehrere andere Narrenvereine sich in den vergangenen Jahren ein eigenes Vereinsheim in der Villinger Innenstadt geschaffen haben. Ganz spektakulär die Narrozunft mit dem über sechsjährigen Umbau der denkmalgeschützten Zehntscheuer in der Turmgasse. Aber auch die Fazenedle und die Hexenzunft, die sich in jahrelanger Eigenarbeit eigene Vereinshäuser in der Innenstadt, dem Epizentrum des närrischen Treibens, geschaffen haben. Selbst die Brigachblätzle haben sich mit ihrer Sansibar an der Gerberstraße hübsch eingenistet. Umgekehrt lief es bei der Katzenmusik. Nachdem der Verein das Katzenstüble über dem Café Raben 2015 aufgegeben hatte, verfügt der große Villinger Fastnachtsverein über keinen regulären Vereinstreffpunkt mehr im Stadtzentrum.

Inzwischen hat die Vorstandschaft der Stadt und dem Oberbürgermeister nach SÜDKURIER-Informationen signalisiert, dass sie die Kanzleigasse 1 gerne kaufen würde. Auch der eine oder andere Stadtrat wurde offenbar bereits informiert. Zu den Eingeweihten gehört auch die CDU-Fraktionsvorsitzende Renate Breuning. Sie meinte jetzt auf Anfrage des SÜDKURIER: „Wenn der Verein das stemmen kann, dann ist das eine gute Idee.“

Allerdings befinden sich die Überlegungen noch im Anfangsstadium und viele Fragen sind noch zu klären. In dem denkmalgeschützten Gebäude sind derzeit noch immer städtische Einrichtungen untergebracht. Im Erdgeschoss hat seit ein paar Jahren ein Teil der städtischen EDV-Abteilung mit vier Mitarbeitern seinen Sitz und auch die Hausdruckerei hier ihr Plätzchen, wobei immer wieder Klagen über die Arbeitsbedingungen laut werden. Die Frage ist, ob diese Abteilungen anderweitig untergebracht werden können oder aber, ob die Katzenmusik mit dem Vorhaben so lange zuwartet, bis das neue Verwaltungszentrum der Stadt auf dem Mangin-Gelände realisiert wird. Allerdings dürften bis dahin noch gut fünf Jahre ins Land gehen.

Bereits vor einigen Jahren hatte die Stadtverwaltung geplant, beim Neubau eines zentralen Rathauses das Gebäude zu veräußern, wobei das Haus selbst nahezu keinen Restwert mehr hat. Den Bodenwert des rund 1100 Quadratmeter großen Grundstückes bezifferten Experten nach Angaben der Stadtverwaltung damals auf 606 000 Euro. Die Katzenmusik will den noch zu verhandelnden Kaufpreis nach SÜDKURIER-Informationen finanzieren. Und dann muss der Verein anpacken – schaffen für ein neues Katzen-Haus in bester City-Lage. Der Vorsitzende des Vereins, Dominik Schaaf, will das Thema „derzeit nicht kommentieren“.