VS-Villingen Villinger Jazzkeller gönnt sich keine Pause

Ohne Pause wird der Konzertreigen im Villinger Jazzkeller mit Beginn des neuen Jahres fortgesetzt. Am Samstag, 7. Januar, ist die aus Indien stammende Sängerin Fauzia Beg mit dem Petrocca-Orgel-Trio zu erleben.

Die Musik des Petrocca-Orgel-Trios wurde geboren aus der Tradition der großen Orgelbands der 60er Jahre, etwa Jimmy Smith, Jack McDuff und Don Patterson. Bebop, Balladen und Blues sind die wichtigsten Elemente des Trios, das dabei immer versucht, die richtige Mischung aus Gefühl, Geschmack und Virtuosität zu finden. Das Repertoire der Band besteht aus Eigenkompositionen, aber auch aus bekanntem Standardmaterial.



Mit Lorenzo Petrocca an der Gitarre, Thomas Bauser an der Hammond B-3 und Armin Fischer an den Drums agieren drei Musiker der europäischen Spitzenklasse. Petrocca gehört zweifellos zur Elite der europäischen Jazzgitarristen. Mit seinem einfühlsamen Stil schafft er es, raffiniert delikate Akkorde aneinander zu fügen, um sogleich wieder in rasenden Staccatoläufen virtuos über das Griffbrett zu fegen – in einer Technik, die keine Schallmauer kennt.



Die aus Mumbai in Indien stammende, aber schon seit geraumer Zeit in Deutschland lebende Sängerin Fauzia Maria Beg hat sich für ihre neue CD mit dem Stuttgarter Gitarristen Petrocca zusammengetan, um einem ihrer ganz großen Vorbilder, nämlich Nancy Wilson, ein Tributalbum zu widmen. Schon die Besetzung deutet darauf hin, dass die Musiker bewusst darauf setzen, hier etwas Eigenes zu machen und auch die Auswahl der Titel unterstreicht dies. So erklingen Songs wie „Peel me a grape“, Balladen wie „The very thought of you“ oder „All or nothing at all“ in einer Bossa-Version. Das Konzert im Jazzkeller, Webergasse 5, startet am Samstag um 21 Uhr.