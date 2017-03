VIllingen-Schwenningen Villinger Händler kritisieren Spendensammler  Verbot würde Vereine und Schüler treffen

Das Thema Spendensammler in der Villinger Innenstadt verliert nicht an Fahrt. Nach dem Bericht im SÜDKURIER haben sich weitere Einzelhändler zu Wort gemeldet. Derweil überarbeitet die Stadt die Sondernutzungssatzung.

VS-Villingen – Julia Hertz vom Modegeschäft More&More in der Oberen Straße empfindet das Auftreten mancher Spendenwerber als „extrem geschäftsschädigend.“ Teilweise würden diese ihre Kunden bis zur Ladentür verfolgen, die Passanten auf unverschämte Art und Weise duzen und ihnen ein schlechtes Gewissen einreden, begründet sie ihre Meinung. „Ich höre das immer, wenn die Ladentüre offen steht.“ Wenn Werbestände in der Stadt sind, geht die Kundenfrequenz zurück, da ist sich Hertz sicher: „Weil Die Passanten die Straßenseite wechseln.“ Ihre Einschätzung deckt sich mit den Erfahrungen von Mike Lorenz vom Modegeschäft Moos auf der anderen Straßenseite. Ihre Kritik hat Hertz unlängst im Rathaus vorgetragen und ist „auf offene Ohren gestoßen.“ Aber: Auf eine Besserung der Situation muss sie wohl noch bis zum Sommer warten.

Aus der Sicht eines Spendensammlers Jannis Speer von einer Berliner Fundraising-Agentur war am Montag im Auftrag des World Wide Fund For Nature (WWF) in Villingen unterwegs, um Spenden zu sammlen. Wir haben uns mit ihm unterhalten.

Jannis Speer von einer Berliner Fundraising-Agentur war am Montag im Auftrag des World Wide Fund For Nature (WWF) in Villingen unterwegs, um Spenden zu sammlen. Wir haben uns mit ihm unterhalten.

Speer ist 20 Jahre alt, kommt aus Frankfurt und studiert Statistik. Derzeit ist er im Auftrag seiner Agentur mit acht weiteren Kollegen in der Region und am Bodensee unterwegs um Spenden zu sammeln. Untergebracht ist das Team - alles Studenten - in einer Unterkunft in Stockach. Von dort aus besuchen sie eine Woche lang verschiedene Städte. "Ich liebe meinen Job", schwärmt Speer. Den Job als Spendensammler übe er vor allem während der Semesterferien aus. Seine Arbeitseinsätze könne er sich relativ flexibel einteilen. Der Arbeitslohn sei attraktiv. Zu einem Grundgehalt würden Prämeien kommen, wenn er viele Spender aquiriert, rechnet der Student vor.

"Ich liebe meinen Job", schwärmt Speer. Den Job als Spendensammler übe er vor allem während der Semesterferien aus. Seine Arbeitseinsätze könne er sich relativ flexibel einteilen. Der Arbeitslohn sei attraktiv. Zu einem Grundgehalt würden Prämeien kommen, wenn er viele Spender aquiriert, rechnet der Student vor. "Ich habe immer gute Laune", nennt er ein wichtiges Kriterium, um den Job erfolgreich ausüben zu können. Ihm sei es aber auch wichtig, sich an die Verhaltensregeln zu halten: Freundlich auf die Menschen zuzugehen und nicht aufdringlich zu sein. Und so hat ihn der SÜDKURIER am Montag auf der Straße auch erlebt.

"Ich habe immer gute Laune", nennt er ein wichtiges Kriterium, um den Job erfolgreich ausüben zu können. Ihm sei es aber auch wichtig, sich an die Verhaltensregeln zu halten: Freundlich auf die Menschen zuzugehen und nicht aufdringlich zu sein. Und so hat ihn der SÜDKURIER am Montag auf der Straße auch erlebt. Für Hilfsorganisationen sei diese Art der Spendenwerbung eine sehr sichere Sache, ohne Streuverluste und andere Risiken. Er erklärt es so: Eine Organisation würde eine bestimmte Anzahl an neuen Spendern bei seiner Agentur buchen. Und bis diese Zahl erreicht sei, würde die Agentur auf der Straße Spender suchen. Werde die Zahl innerhalb eines bestimmten Zeitraumes schneller erreicht, so gebe es die zusätzlichen Abschlüsse kostenlos dazu. Also eine sichere und gut kalkulierbare Investition für die Hilfsorganisationen.

Für Hilfsorganisationen sei diese Art der Spendenwerbung eine sehr sichere Sache, ohne Streuverluste und andere Risiken. Er erklärt es so: Eine Organisation würde eine bestimmte Anzahl an neuen Spendern bei seiner Agentur buchen. Und bis diese Zahl erreicht sei, würde die Agentur auf der Straße Spender suchen. Werde die Zahl innerhalb eines bestimmten Zeitraumes schneller erreicht, so gebe es die zusätzlichen Abschlüsse kostenlos dazu. Also eine sichere und gut kalkulierbare Investition für die Hilfsorganisationen. Am meisten ärgern Speer "doofe Kommentare" von Passanten, die er freundlich anspreche. Das sei schlimmer als schlechtes Wetter.

Am meisten ärgern Speer "doofe Kommentare" von Passanten, die er freundlich anspreche. Das sei schlimmer als schlechtes Wetter. Am Montag sei es schwierig gewesen in Villingen, neue Spender zu finden. In der vergangenen Woche sei bereits eine anderer Agentur für den WWF hier gewesen. "Die waren einfach vor uns da", so Speer. Daher werde er und sein Team in den kommenden Tagen eher in anderen Städten zu finden sein.

Erst dann werden erste Resultate der im Rathaus laufenden Überarbeitung der Sondernutzungssatzung erwartet. „Die Satzung regelt neben dem Thema Werbestände beispielsweise auch die Platzierung von Mülltonnen, Geschäfts-Auslagen, oder die Außen-Bestuhlung“, erklärt Rathaussprecherin Madlen Falke. In diesem umfangreichen Prozess, an welchem neben dem hauptsächlich betroffenen Bürgeramt weitere Dienststellen beteiligt sind, sollen auch die Regularien für Werbestände kritisch hinterfragt werden. Falke gibt zu bedenken, dass mit einem Verbot, auch Vereins- und Schulstände betroffen wären. „Das hat letztlich der Gemeinderat zu entscheiden“, so die Sprecherin.

Dass die Stadt bald an Stellschrauben dreht, hofft Doreen Walke, Inhaberin des Benetton-Geschäfts in der Niederen Straße. „Spendenteams sind für uns ein echtes Problem.“ Auch sie hat sich bereits an die Verwaltung gewandt. „Kunden machen einen weiten Bogen, um nicht angequatscht zu werden“, beobachtet sie regelmäßig. Die Standorte der Infostände sind von der Stadt festgelegt. "Bei der Einteilung wurde darauf geachtet, dass diese nicht direkt vor Schaufenstern der Gewerbetreibenden platziert sind", so die Rathaus-Sprecherin. Ein schwacher Trost für Walke, denn manche Werber würden vom Stand in der Oberen Straße dutzende Meter bis zu ihrem Laden ausschwärmen. Dabei sind nur zwei Meter um den Stand herum erlaubt.

Das sagen die SÜDKURIER-Leser im Sozialen Netzwerk Facebook Bei einer Meinungsumfrage zu den zahlreichen Spendensammlern in der Villinger Innenstadt meldeten sich im Sozialen Netzwerk Facebook viele Leser zu Wort. Die meisten Kommentarschreiber ärgern sich über die offensive Art der Spendenwerber. Viele geben an, lieber direkt an eine Organisation, oder an Vereine zu spenden.

Eine Facebook-Nutzerin beginnt die Diskussion mit den Worten: „Ich finde solche Stände generell nervig, vor allem dann, wenn die einem noch hinterherrennen, wenn man sie nicht beachtet. Hilfsorganisationen sind generell keine schlechte Sache. So wie manche das handhaben, gibt mir das nicht das Gefühl, dass es sich dabei um echte Organisationen handelt.“

Eine weitere Schreiberin freut sich, dass das Thema vom SÜDKURIER aufgegriffen wird und äußert sich genervt: „Wäre es nicht besser, die jeweiligen Institutionen würden dieses Geld direkt in ihre Arbeit stecken, anstatt uns teilweise auf wirklich unverschämte Art und Weise zu belästigen? Anders lässt sich das nicht sagen.“

„Vor allem, wenn man zur Mittagspause in die Stadt läuft, um sich was zu Futtern zu holen und die Pause einfach genießen möchte, dann stehen besagte Organisationen auf dem Weg und halten einen auf“, meldet sich ein Mann zu Wort.

Eine Frau gibt an, schon einmal an eine Organisation gespendet zu haben, einmalig, per Bankeinzug. Dann sei das Geld im folgenden Jahr automatisch erneut abgebucht worden. Sie habe sich daraufhin telefonisch beschwert. „Seit dem spende ich nichts mehr.“ Als unverschämt empfindet die Frau auch das Hinterherrufen der Werber.

Ein Herr schreibt: „Nervig. Es ist selten mal was sinnvolles dabei. Meine Spenden landen bei der DRF und auf Konten für einen Baby-Notarztwagen. Dinge, die wir hier brauchen.“

Zwei Frauen spenden lieber direkt an bestimmte Projekte, an das Tierheim, an den Tierschutzverein, oder an die Nachsorgeklinik Tannheim. Sachspenden geben sie am liebsten persönlich dort ab. „Die an den Straßen versuchen das zu erreichen, indem sie einem ein schlechtes Gewissen machen. Ich bin einmal darauf reingefallen, seitdem winke ich sie immer ab. Ich finde sie generell nervig und teils unfreundlich“, begründet dies eine der beiden.

Ein Internetnutzer fügt hinzu: „Die rennen einem ja schon aus 50 Meter Entfernung entgegen, und ein Nein verstehen die auch nicht. Sehr aufdringlich die meisten. Wer spenden will, macht das freiwillig.“

Ein Leser gibt einen Tipp, um nicht angesprochen zu werden: Einen großen Bogen um die Stände machen und den Gesichtsausdruck "Wer mich anspricht, wird gebissen" aufsetzen.

Eine andere Leserin macht keinen Bogen um die Stände, sie nimmt lieber gleich einen ganz anderen Weg durch die Innenstadt, um den Spendensammlern aus dem Weg zu gehen, die sie als „sehr nervig und aufdringlich“ empfindet.

„Die Frage ist, kommt dieses Geld, was die Leute spenden, auch wirklich so bei dieser Organisation an“, fragt sich eine andere Frau. (jef)

Der kommunale Ordnungsdienst ist für die Einhaltung dieser Regel zuständig. Doch sind die städtischen Mitarbeiter vor Ort, halten sich die meisten Werber an diese Vorgabe. „Das ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel“, meint Falke. Die Beobachtung der Stände über eine längere Zeit sei kaum machbar. Nichts desto trotz gab es bereits Sanktionen für auffällige Standbetreiber, erinnert sich Falke: „Einmal wurde die Genehmigung für einer Woche bereits nach zwei Tagen zurückgezogen.“ Angela Tanzer vom Modegeschäft Pimkie in der Oberen Straße nimmt das Heft gerne selbst in die Hand: „Wenn die vor unserem Eingang stehen, dann scheuche ich sie weg.“ Sie ist sich sicher, dass Kunden die Eingänge meiden, vor denen die Werber aktiv sind. Salvatore Mirenna vom Eiscafe Raben und Stefano Paganin vom Eiscafe Venezia haben dagegen noch keine negativen Erfahrungen mit aufdringlichen Werbern gemacht.

