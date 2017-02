Villingen-Schwenningen Villinger Fasnet am Mentig auf Rekord-Kurs: 4000 Umzugsabzeichen ausgegeben

Hohe Beteiligung bei der Narrozunft. Viele Vereine feiern ausgelassen die fünfte Jahreszeit

Es kann nur geschätzt werden – doch viele der Beteiligten sind sich einig: So schön und zahlreich startete schon seit langem kein Fasnet-Mentig mehr in Villingen. Es passte bereits am Morgen alles zusammen, das Wetter mit einem makellos weiß-blauen Himmel, die Temperaturen im zunächst noch angenehmen einstelligen Bereich und die ausgelassene Stimmung.

Die Polizei hatte früh die Bertholdstraße abgesperrt, damit zunächst der erste Umzug der Katzenmusik in die Innenstadt einbiegen konnte. Bereits um 8 Uhr säumten viele Schaulustigen die vier Straßen – der untrügliche Gradmesser für einen erfolgreichen Auftakt. Während die Katzenmusiker noch durch die Stadt marschierten, zog es die Narros in die Niedere Straße. So viele wie noch nie, meinten einige an den Straßenrändern und auch die beiden Ehrenzunftmeister Karl-Heinz Fischer und Klaus Hässler waren sich einig und reckten die Daumen nach oben. Am Nachmittag strahlte Hässler noch zufriedener. Etwa 4000 Umzugsabzeichen seien ausgegeben worden, das sind im Vergleich zu einer „normalen“ Fastnacht 1000 mehr.

Die Freude war den Mäschgerle ins Gesicht geschrieben: Viele Eltern und Großeltern richteten das Häs des Nachwuchses sorgfältig. Auch die majestätischen Narros, die Morbili in Villinger Tracht, die lauten Wuescht, die lustigen Butzeselgruppen standen bereit. Die Kutschen reihten sich ein, bevor es ab 9 Uhr los ging. Die Straßen erbebten von „Giizig, giizig isch de Maschgere“- bis „Narro, Narro Lumpenhund“-Rufen. Malzer flogen, die Narren und die Besucher hatten ihren Spaß. Selbst in den entfernten Gässle waren noch die Rollen zu hören – einzigartig.

