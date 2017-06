Villingen-Schwenningen Villinger Familiennamen  kurios, spannend, echt lustig

Konrad Kunze begeistert mit seinem Vortrag im Franziskaner ein großes Publikum und erklärt mal eben, warum es rund um Villingen gut 660 "Riegger" gibt.

VS-Villingen – "Das waren noch Zeiten, als noch niemand Hinz und Kunz heißen musste": Mit dieser Bemerkung leitete Konrad Kunze seinen Vortrag im Franziskaner-Kulturzentrum ein und und schon hatte er die ersten Lacher auf seiner Seite. Die meisten der vielen Besucher kannten den Professor schon von früheren Vorträgen. Sie waren gespannt auf das Thema "Unsere Familiennamen, Herkunft, Bedeutung und Verbreitung" und waren in der Erwartung gekommen, einen witzigen und kurzweiligen Abend zu erleben und sie wurden in ihrer Erwartung nicht enttäuscht.

"Aus bekannten Gründen führt ja die Sprachgrenze oft mitten durch Villingen- Schwenningen", führte Kunze unter dem Gelächter der Zuschauer aus. Der "Mauch" sei einer, der sich nur mauchige (armselige) Brotsuppe leisten könne, also ein Zugereister, ein armseliger Hungerleider und Habenichts aus Schwenningen. Während der Villinger, den es zufällig nach Schwenningen verschlagen hatte, abschätzig als "Jauch" (kommt von Joch als Landmaß), der sich ja nur ein Joch Ackerland leisten könne, tituliert wurde: Familiennamen konnte man sich eben nicht aussuchen, sondern bekam sie immer von anderen nicht immer wohlwollenden Zeitgenossen im wahrsten Sinne des Wortes angehängt.

Auch der Name "Seemann" sei ein Beispiel aus dem Kuriositätenkabinett der Sprachnamen. Dass ein Seemann auf dem Neckar gemeint sein könnte, könne man sich beim besten Willen nicht vorstellen, meinte der Professor und hatte die Lacher erneut auf seiner Seite. Es habe viel Forschungsarbeit gekostet, um zu erkennen, dass "Seemann" vom "Sämann" komme und mit dem Meer nicht im entferntesten zu tun habe. Auch der Name "Riegger" sei ein Beispiel aus dieser an Eigenheiten nicht gerade armen Region. Wieder viele Lacher. Der Name komme von "Rüdigers Sohn" und in einer Häufigkeit von etwa 660 Mal in Villingen und um Villingen herum vor, sonst aber nirgends in Deutschland.

Die Isländer kommen übrigens noch heute mit diesem alten System aus. Der Sohn bekommt den Vornamen des Vaters, die Tochter den Vornamen der Mutter, da früh gestorben wurde früher, gab es keine Probleme auf dem Land. Als die Städte aufkamen, wurde die Lage immer unübersichtlicher. Zu der Zeit, also vor 800 Jahren, entstanden die Nachnamen. "Jakobson" für Jakobs Sohn, dann "Jakobsen", dann immer weiter südlich nur noch "Jakobs". Und da sich die Süddeutschen so gar nicht an den Genitiv gewöhnen können – "auch eine Form von Sturheit", wieder Gelächter im Saal – nur noch "Jakob" in Baden-Württemberg und Bayern. Oder: Aus Sprachfaulheit und weil man sich mit Fremden sowieso nicht groß abgeben wollte, wurde nur noch das abfällige klingende "Kopp" für "Jakob". So seien über eine Millionen Eigennamen in Deutschland entstanden. Kein Wunder also, so Konrad Kunze, dass man bei so vielen Namen schon mal einen Namen vergessen könne, wieder Beifall und Lachen im Saal. Der Professor empfiehlt, es bei Vergesslichkeit immer erst einmal mit dem Namen "Müller" zu versuchen, da sei die Trefferquote am größten. Auch bei dieser Bemerkung gab es lachenden Beifall im Saal.

Mit viel Kartenmaterial aus seinem Nachnamenatlas konnte der Prossor seine Thesen anschaulich für den Zuhörer belegen. Am Ende war der Beifall groß und Kunze beantwortete auch nach seinem Vortrag bereitwillig die vielen Fragen der Besucher