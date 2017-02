VS-Villingen Villinger Familie kauft neue Druckmaschine  und die ist die Härte

Familie Müller investiert eine Millio Euro in moderne Drucktechnik. Die neue Maschine kommt aus Japan und härtet Farben rasend schnell.

Die Firma Müller Offset-Druck GmbH investiert in die Zukunft. Eine neue, eine Million Euro teure, zehn Meter lange und 30 Tonnen schwere Druckmaschine stellt für das Villinger Familienunternehmen eine neue Dimension der Drucktechnik dar. Jede Menge Schwerst- und Präzisionsarbeit war aber zunächst notwendig, um den tonnenschweren Koloss in die Druckerei zu bekommen.

Die Millioneninvestition hat für das Unternehmen mehrere Gründe, wie Geschäftsführer Elmar Müller erklärt. „Das ist eine LED-UV-Druckmaschine. Bei dieser Technik wird mit speziellen, fotopigmentierten Druckfarben gedruckt, die durch LED-UV-Licht sofort aushärten. Dadurch ist der Druckbogen sofort trocken und kann ohne Wartezeit weiterverarbeitet werden.“ Bei bisherigen Druckverfahren dauert es bis zu 24 Stunden, bis die Druckfarbe völlig getrocknet ist und der Bogen zur Weiterverarbeitung verwendet werden konnte. Diese neue Technik, die laut Müller in Baden-Württemberg erst wenige Druckereien anwenden, hat den Vorteil, dass die Durchlaufzeiten schneller sind, was für den Kunden bedeutet, dass er sein Produkt schneller in den Händen hält.

Zudem erweitert Müller Offset-Druck mit diesem Schritt die mögliche Materialvielfalt. Bislang konnten im reinen Offsetdruck-Verfahren bestimmte Objektträger nicht bedruckt werden, da die nassen Farben nicht hafteten. Bei der Drucktechnik neuester Generation können jetzt nahezu alle Materialien bedruckt werden.

Ein weiterer und für die Familie Müller nicht unwesentlicher Vorteil der neuen Druckmaschine ist der umwelttechnische Aspekt. „Im Gegensatz zu konventionellen UV-Trocknern benötigt diese Technik 90 Prozent weniger Energie. Was wiederum den CO²-Ausstoß verringert“, macht Emil Müller deutlich. Zudem werden mit der neuen Technik auch umweltzertifizierte Druckfarben verarbeitet. Eine positive Energiebilanz sei heutzutage auch für die Kunden wichtig, die verstärkt darauf achten und nur mit umweltbewussten Unternehmen zusammenarbeiten.

Bevor die Druckmaschine am frühen Morgen auf drei Sattelschleppern einer St. Georgener Schwertransport-Spedition direkt aus dem Hamburger Hafen angeliefert wurde, hatte sie eine lange Reise hinter sich. Sechs Wochen lang war die in Japan gebaute Druckmaschine auf einem Frachtschiff unterwegs.

In Villingen angekommen stand das Aufbauteam vor einer Herausforderung. Die bis zu zwölf Tonnen schweren Einzelteile mussten durch ein Nadelöhr gebracht werden: das Rampentor zur Druckerei. Mit nur zwei Zentimetern Platz zur Wand links und rechts erwies sich das als keine leichte Aufgabe.

Ein Weilchen müssen sich Mitarbeiter und Kunden aber noch gedulden. Bis die neue LED-UV-Druckmaschine zum ersten Mal Papier bedrucken wird, dauert es noch ungefähr zwei Wochen. Bis dahinmüssen alle Komponenten miteinander verbunden und die Maschine komplett installiert werden.

Das Unternehmen

Müller Offset-Druck ist seit mehr als 60 Jahren ein Familienbetrieb in der Tradition einer klassischen Druckerei. Neben reinen Druckprodukten in hochwertigem Offset- und Digitaldruck bietet das Unternehmen mit seinen rund 15 Beschäftigten eine breite Palette an Dienstleistungen rund um Druck und Weiterverarbeitung.