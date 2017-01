VS-Villingen Villinger Eisweiher seit Mittwoch zum Eislaufen freigegeben

Der Eisweiher in Villingen ist seit Mittwochvormittag zum Eislaufen freigegeben. Die ersten wagten sich bereits aufs Eis.

Das lange Warten hat ein Ende: Die Villinger können am Mittwochvormittag, einen Tag früher, als ursprünglich vorgesehen, das erste Mal den Eisweiher mit Schlittschuhen betreten. Die eisige Kälte und der Schnee hielten viele nicht davon ab, die Eisfläche auszutesten.



Bis auf zwei Stellen, die sind mit Absperrband gekennzeichnet, ist der See komplett zugefroren und ermöglicht eine großzügige Fahrbahn. "Schlittschuhlaufen am Eisweiher hat bei uns eine lange Familientradition.

Schon meine Mutter und meine Urgroßmutter liebten es, auf dem Eisweiher Schlittschuh zu laufen", so Christine Willmann. Die Villingerin und ihre Tochter Felicitas, warteten zwei Tage ungeduldig auf die Freigabe.