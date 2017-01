Villingen-Schwenningen Villinger Einzelhandel legt Termine für verkaufsoffene Sonntage fest

Sonntagsverkauf am 26. März und 5. November 2017. Neue Mitglieder aufgenommen. Mitarbeiter für Arbeitskreis Städtle gesucht.

VS-Villingen (est) Die Einzelhändler in Villingen, die im Gewerbeverein Oberzentrum (GVO) und im Werbekreis organisiert sind, haben ihre wichtigsten Termine und öffentlichen Veranstaltung für 2017 festgelegt. Außerdem wurden eine Reihe neuer Mitglieder aufgenommen. Dies geht aus einem Informationsschreiben an die Mitglieder hervor.

Zu den wichtigen Terminen gehören wie seit Jahren die verkaufsoffenen Sonntage in Villingen. Der erste verkaufsoffene Sonntag findet, in Verbindung mit dem Einzelhandel organisierten Kindersonntag mit Kinderolympiade, am 26. März 2017 von 13 bis 18 Uhr statt. Am Sonntag, 5. November, ist der Herbsttermin, Anlass hier ist das Museumsfest im Franziskaner Museum.

Das Herbstfest des Villinger Werbekreises wird am 23. September in Verbindung mit einer Autoschau stattfinden. Für die inzwischen etablierte jährliche Lichternacht steht ein Termin noch nicht fest.

Weiter geht aus der Mitglieder-Information hervor, dass es im Villnger Einzelhandel ein Kreativ-Team Arbeitskreis "Städtle" gibt. Seit Sommer 2012 trifft sich ein Kreis motivierter und interessierter Händler regelmäßig, um Aktionen, Aktivitäten und Werbung für unsern Villinger Handel zu besprechen und zu entwickeln. Gesucht werden dafür weitere Interessenten, die aktiv mitgestalten wollen. Interessierte können sich an die Geschäftsstelle des GVO weden.

Erfreulicher Weise verzeichnet der GVO in der Sparte Handel und Gewerbe in Villingen einige neue Mitglieder. Dies sind die Geschäfte TUI Reisen in der Obere Straße, Familie Kuner mit der Boutique Flair in der Färberstraße, L’Tour Villingen in der Rietstraße, das Küchenstudio Benzing in der Bärengasse, das Gartencenter Späth am Neuen Markt sowie die Holzhandlung Geier (früher Riegger) in der Singener Straße 3.