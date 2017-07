Villingen-Schwenningen Villinger Bürgerwehr freut sich über gelungene Festschrift

48 Seiten begleiten das große Treffen der Bürgerwehren und Milizen Baden-Südhessens am 22. und 23. Juli. Zum Großen Zapfenstreich wird Innenminister Strobl erwartet.

VS-Villingen – Am Wochenende des 22. und 23. Juli findet das Landestreffen der Bürgerwehren und Milizen Baden-Südhessen in Villingen statt. Jetzt stellte die historische Bürgerwehr- und Trachtengruppe die Festschrift dazu vor.

„Es ist vollbracht“, sagte Organisationschef Klaus Hässler, als er in den Räumen der Druckerei Offset-Müller die ersten druckfrischen Ausgaben der gelungenen Festschrift in den Händen hielt. Hässler, Ehrenzunftmeister der Historischen Narrozunft Villingen, unterstützt die Bürgerwehr- und Trachtengruppe mit seinem Erfahrungsschatz von Großveranstaltungen. Darüber ist deren Vorsitzender Karl-Heinz Schwert sehr glücklich. „Wir sind sehr froh, dass wir Klaus Hässler an unserer Seite haben“, so Schwert.

An der mit Unterstützung der Werbeagentur Meik Gildner gestalteten Festschrift haben die Verantwortlichen, allen voran Schriftführer Dietmar Engler, rund ein Jahr gearbeitet. Sie gibt einen umfassenden Überblick über das gesamte Festwochenende. Neben Grußworten des Vorsitzenden sowie von Landrat Sven Hinterseh, Oberbürgermeister Rupert Kubon und Max Markgraf von Baden, der auch persönlich zum Großen Zapfenstreich am Samstagabend erwartet wird, werden in der 48-seitigen Broschüre die einzelnen Gruppen vorgestellt. „Neben unseren eigenen Gruppen und den Bürgerwehren des Landesverbandes Baden-Südhessen stellen sich auch unsere Gastgruppen mit kurzen Daten und Fakten vor“, erläutert Dietmar Engeler. Schon allein deswegen ist die Festschrift ein unverzichtbarer Begleiter für die Besucher des zweitägigen Festes, wie die Verantwortlichen finden.

„Es finden sich außerdem ein Umzugsplan sowie das gesamte Programm an den beiden Festtagen“, zählt Engler auf. Zudem gibt es einen historischen Abriss zur Stadt und zur Entstehung der Bürgerwehr- und Trachtengruppe, die ihren Ursprung als Bürgermiliz im 18. Jahrhundert hatte.

„Es soll ein Fest für alle Bürger werden und wir hoffen, dass diese Veranstaltung von den Bürgern angenommen wird“, sagt Karl-Heinz Schwert. Der Verkauf der Festschrift sowie des Ansteckpins, auf dem ein Villinger Infanterist zu sehen ist, dient auch zur Mitfinanzierung des Großereignisses. Einen Wunsch hat Dietmar Engler noch: „Die Anwohner der Umzugsstrecke sollten die Stadtfahnen aufhängen und mit Reisigbüschel schmücken."

Festschrift und Pin

Festschrift und Pin werden zusammen für vier Euro verkauft. Der Pin alleine kostet drei Euro. Am Samstag, 8. Juli, findet ein Vorverkauf auf dem Marktplatz statt. Erhältlich sind Pin und Festschrift auch im Ticket-Center im Franziskanermuseum, beim Kulturamt, in der Buchhaltestelle sowie in der Zehntscheuer, im Bürgerwehrstüble und bei "Schilling Wäsche und mehr" in der Oberen Straße. Zum Großen Zapfenstreich am Samstagabend, 22. Juli, auf dem alten Tonhallengelände wird unter anderem auch Innenminister Thomas Strobl erwartet. (spr)