Villingen-Schwenningen Villinger Bündnis für Familie und Senioren hat viele Ideen

Vorstandsvorsitzender Lothar Ruhhammer führte durch die Hauptversammlung und zeigte sich erfreut über die Entwicklung des Vereins.

Im Zentrum des Vereins, der auf sein drittes Jahr zurückgeblicken kann, steht vor allem die Unterstützung von Senioren zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und das Zusammenbringen von Menschen aller Generationen. Zwar sei der Verein mit einer Mitgliederzahl von 21 eher klein, doch das Engagement der Einzelnen groß. Auch viele Nichtmitglieder helfen laut Pressemitteilung tatkräftig mit. Zusätzlich konnte die Seniorenresidenz Am Kaiserring als Partner gewonnen werden. Die Einrichtung stellt ihre Infrastruktur für Veranstaltungen zur Verfügung. Im Zuge des unterjährigen Wechsels in der Vorstandschaft wurden für die zukünftige Vereinsarbeit viele neue Ideen geboren, die in der kommenden Zeit verfolgt werden sollen. Ob Vortragsreihen, literarisches Matinee oder Projekte mit Kindergärten und Schulen, es sei einiges geplant und die Vereinsarbeit stehe nicht still.