Villingen-Schwenningen Villinger Buchhalter vor Gericht: Untreue im Familienbetrieb

Ein Buchhalter erstellt über 80 Scheinrechnungen und landet vor dem Schöffengericht. Das Verfahren vor dem Amtsgericht Villingen verläuft jedoch anders als geplant.

Das Verfahren gegen den früheren Buchhalter eines Unternehmens für Gebäudereinigung wegen Untreue stellte das Schöffengericht des Amtsgerichts Villingen am Donnerstag ein. Der Vorwurf konnte dem Bruder des Geschäftsführers für eine Verurteilung nicht ausreichend nachgewiesen werden.

Noch zu Beginn der Verhandlung sah das allerdings ganz anders aus. Lange diskutierten Richter, Staatsanwältin und Verteidiger, ob eventuell ein sogenannter Deal möglich sei, gemäß dem der Angeklagte zu einer 18 monatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden wäre. Einzig wegen möglicher Schadensersatzforderungen des Bruders, zu denen der Angeklagte in einem gesonderten Zivilprozess noch hätte verurteilt werden können, entschied sich der Angeklagte nach der Beratung mit seinem Anwalt gegen die Vereinbarung. Was war geschehen? Rund drei Jahre lang war der Angeklagte bis 2014 im Unternehmen seines Bruders beschäftigt und dort unter anderem für die Buchhaltung zuständig. In dieser Funktion hatte er Zeichnungsvollmacht, gemäß der er regelmäßig Barschecks ausstellte und das Geld bei der Bank abhob. Ausgestellt wurden die Barschecks zur Begleichung vermeintlicher Rechnungen zweier Unternehmen aus dem Frankfurter Raum. Dass dies allerdings nur Scheinrechnungen waren, darüber waren sich die Prozessbeteiligten einig. Insgesamt war in der Anklageschrift die Rede von gut 80 Rechnungen und einer Schadenssumme von 78 200 Euro.

Irgendwann kam es zum Zerwürfnis zwischen den Brüdern. In der Folge schied der Angeklagte aus dem Unternehmen aus. Außerdem entschied sich der weiter geschäftsführende Bruder, Anzeige gegen seinen ehemaligen Buchhalter zu erstatten. Lange schwieg der Angeklagte. Er wollte die Probleme innerhalb der Familie klären. Doch im November des vergangenen Jahres hatte er, so berichtete er vor Gericht, genug davon, in der Familie der "Bösewicht" zu sein und entschloss sich auszupacken. Was er da zunächst vor der Polizei und auch jetzt wieder vor Gericht berichtete, deckte sich kaum mit den ursprünglichen Ermittlungsergebnissen und der Anklageschrift.

Nicht er selber, sondern sein geschäftsführender Bruder habe wesentliche Teile des Geldes eingesteckt. Er habe das Geld zwar abgehoben, aber regelmäßig im Umschlag seinem Bruder übergeben. Diese Aussage deckt sich auch mit der einer früheren Mitarbeiterin des Unternehmens, die als Zeugin vernommen wurde. Auch wenn der zuständige Kriminalbeamte in seiner Aussage an der Glaubwürdigkeit des Angeklagten zweifelte, gab es für das Gericht letztlich nicht genügend Beweise zur Verurteilung, sodass das Verfahren wegen Fehlens eines hinreichenden Tatverdachts eingestellt wurde. Einzig die Kosten seines Rechtsanwaltes hat der Angeklagte, weil er so lange schwieg, zu begleichen.

Bei den im Gerichtssaal anwesenden Familienmitgliedern des Bruders rief die Einstellung Entsetzen hervor. Damit der Angeklagte das Gerichtsgebäude sicher verlassen konnte, stellte der Richter ihm sogar zwei Justizbeamte zur Seite. Offen bleibt, ob es ein Verfahren gegen den Bruder geben wird. Vermutlich verwendete er zumindest einen Teil der Gelder, um Mitarbeiter schwarz zu bezahlen und damit Sozialversicherungsbeiträge und Steuern zu sparen.