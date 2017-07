Villingen-Schwenningen Villinger Betriebe kämpfen für zwei Familien aus dem Kosovo

Die Abschiebung auf den Balkan droht. Nun muss die Härtefallkommission des Landes entscheiden. Flüchtlingshelferin aus Villingen-Schwenningen hofft auf ein gutes Ende.

Sie haben in Villingen gute Jobs, fühlen sich wohl und müssen dennoch befürchten, abgeschoben zu werden. Zwei Familien aus dem Kosovo werden derzeit geduldet, ihre Schicksale liegen nun bei der Härtefallkommission des Landes. In der Doppelstadt unterstützt den schweren Kampf die Flüchtlingshelferin Karin Straatmann, sie engagiert sich, schreibt Briefe, aber „es tut sich derzeit nichts“. Die Betroffenen leben in der ständigen Angst abgeschoben zu werden.

Beide Familien Pasha und Mala seien gefährdet, berichtet Straatmann, besonders die Malas. Der Vater hatte sich geweigert, im Kosovo mit der Mafia zusammenzuarbeiten und werde seitdem bedroht. Eine Rückkehr wäre eine Katastrophe. Aber auch in einem anderen Bereich würde viel kaputt gehen: Denn die Mitglieder der zwei Familien haben inzwischen in Villingen Stellen gefunden – Idajet Pasha zum Beispiel arbeitet als Bäcker beim Backwerk. Geschäftsführer Roman Andrzej Plocieniczak setzt sich dafür ein, dass sein Angestellter bleiben kann. „Ich brauche Herr Pasha unbedingt. Wir, die Wirtschaft sind dringend auf geeignete Mitarbeiter angewiesen. Bitte nehmen Sie uns diese nicht weg, wenn wir sie gefunden haben", heißt es an die Adresse des Landes. Lang hat die Firma sich bemüht. Doch der Beruf des Bäckers sei leider aufgrund der Arbeitszeit nicht sehr beliebt, berichtet der Inhaber des Backwerks in einem Brief an die Härtefefallkommission. Wenn Idajet Pasha Deutschland wieder verlassen muss, wird es für den Betrieb in der Villinger Fußgängerzone sehr schwierig.

Auch Resmije Mala arbeitet in Villingen in einem Beruf, wo die Bewerber nicht unbedingt Schlange stehen. Sie ist Raumpflegerin und Küchenhilfe im Restaurant Pulvertürmle. Auch dort dauerte die Suche bereits lange. "Unzählige Versuche, auf dem regionalen Arbeitsmarkt Personal zu bekommen, scheiterten", schildert Michael Widlowski-Küfer, Inhaber des Restaurants, seine Anstrengungen. Die Mitarbeiterin sei vertrauensvoll, zuverlässig und belastbar, "gerade die Arbeitgeber in der Gastronomie hätten größte Probleme, in diesem Sektor genau solche Leute zu finden". Beide Familien seien bereits gut integriert, berichten die Villinger Arbeitgeber.

Die beiden Familien sind ein Sonderfall, weil sie sich bereits in Deutschland befinden. Oft müssen die Firmen-Chefs sich mit einem enormen Aufwand selbst Mitarbeiter für nicht besetzte Stellen im Ausland suchen. Petra Schlitt-Kuhnt, Sprecherin der Konstanzer Handwerkskammer berichtet: Das Interesse der Mitgliedsbetriebe vor allem an Mitarbeitern aus dem Kosovo und Mazedonien sei sehr hoch, die bürokratischen Hürden allerdings auch. Hier hoffen die Unternehmen auf Erleichterung. Auch Karin Straatmann wünscht sich mit ganzem Herzen, dass die Geschichte gut ausgeht. Die Familien seien in ihren Heimatländern in Gefahr, hier würden sie gebraucht.