Villingen-Schwenningen Villingens Zeit als Mördergrube

Fenster in die Geschichte: Von Bauern im Krieg, Württembergern, Schweden und Franzosen.

VS-Villingen – Als im August 1525 der zweijährige Bauernkrieg in der Region als beendet galt, der die rechtlich und wirtschaftlich abhängigen Landwirte aus ihrer vielfachen Not befreien sollte, er jedoch nur Elend und Tod und weiterhin Unterdrückung durch die siegreichen Herren brachte, stellte sich Mitte 1525 wieder die bislang gültige Ordnung für das regierende Fürstenhaus und die Stadt Villingen ein. Froh war darüber auch Friedrich zu Fürstenberg, der wegen der aufständischen Bauern mit seiner Familie und der wichtigsten Habe ins nahe Villingen geflüchtet war.

So war dann dem Rat der Stadt wahrlich auch zum Feiern zumute, als der Fürst am 25. August 1525 für die Herrenstube einen mächtigen Hirsch spendierte, um mit Mutter, Frau und Kindern und anderen Adeligen in Villingen „Gesellschaft zu halten“. Auch wenn der Chronist Heinrich Hug berichtet, dass der ehrsame Rat mit Frauen, mit allen Stubengesellen und auch wer sonst Lust hatte, als geladen galten, waren wohl nicht alle Bürger mit dabei, obwohl sie stets die materielle und körperliche Hauptlast trugen, wenn es darum ging, die Stadt gegen Feinde zu verteidigen.

Frondienste: Im Südwesten mit seinen kleinen Territorien war es kein Zufall, dass die große Zahl der Leibeigenen die Last des Frondienstes abschütteln wollte und man dem Grund- und Patronatsherrn den Zehnten als Steuer missbilligte, weil diesem diese Einkünfte nie reichen wollten. Zahlte man in den Städten nun bereits mit Geld statt mit Naturalien, kam hinzu, dass nicht mehr das frühere Dorfgericht als Gremium von Gleichen galt, sondern ein Vogt zum Dorfrichter wurde, den die Herrschaft einsetzte. Willkür war gegeben. Vermögen von Verurteilten wurde eingezogen, und bei der Jagd, beim Fischfang und beim Holz war alles zugunsten des Herrn zugelassen.

Das Maß des Erträglichen galt 1524 als voll, weshalb sich die Stühlinger mit den Bauern aus Bonndorf gegen ihre Herren erhoben. Die Lage galt als gefährlich, was auch die österreichische Regierung so sah, und so zogen die Junker Hans und Burkhart von Schellenberg, Herren von Hüfingen, mit Sack und Pack ihrer wertvollen Habe hinter die schützenden Mauern der Stadt Villingen. Denn „draußen liefen die Bauern zusammen wie die Säu‘“. Mit dabei die Brigachtäler Bauern als aufständischer „Haufen“. Diplomatie: Um jedoch die Gefahr eines militanten Bauernaufstands abzuwenden, schickte Wien den Ritter Hans Jakob von Landau mit 1800 Mann und 200 Pferden den Bauern entgegen, der diese jedoch nicht angriff, weil die Bauern und die Dorf-Vögte mit 16 Positionen eines Forderungskatalogs wollten, dass die Streitsache diplomatisch vom Schiedsgericht Villingen entschieden werde. Bei den Bauern blieben jedoch Zweifel ob der Absprache, und so hatten gleich zwei Agitatoren ihre Anhänger: Hans Müller von Bulgenbach und der Wirt Oswald Meder von Rietheim, der den „Brigachtaler Haufen“ anführen sollte. Hüfingen wurde zu deren Waffen-und Sammelplatz, nachdem die Schellenenberger geflohen waren.

In der Stadt herrschte Angst vor einem Ansturm, denn 7000 Bauern hätten sich in der Baar zusammengerottet und hinter schützenden Mauern waren es in der Stadt nur ein Zehntel. Doch mit dem hundertstimmigen Schwur der Bürgerschaft aller Schichten am Ostermontag 4 Uhr früh in der Barfüßerkirche (später Franziskaner) gelobte man die Treue zu Österreich und werde deshalb die Stadt „bis zum letzten Blutstropfen verteidigen“. Denn die Gefahr kam aus allen Richtungen, auch von Norden, von den Württemberger Bauern und deren militantem Freund Ulrich von Württemberg. Und Hans Müller lässt anrücken – vom Bregtal aus: Zindelstein und Neufürstenberg werden erobert und angezündet. Schriftlich fordert man die Villinger auf, sich zu unterwerfen, doch ließ man den Boten in den Niederen Torturm einsperren. Müllers Strategie war kaum zu durchschauen: er zieht gen Freiburg, das 3000 Gulden Kontribution zahlt und aus Angst in die Bruderschaft eintritt. Jetzt fassen die Bauern im Mai 1525 den Mut, auch Villingen einzunehmen, während die Schwenninger sich auf die ungeschützten Dörfer des Villinger Gebietes stürzen, plündern und das Vieh rauben. Hubenloch entlaubt: Doch die Stadt soll nicht fallen. Um dem Angreifer keine Deckung zu bieten, bricht man außerhalb der Mauern die Gartenhäuschen ab, die Kalkhütte und das Neue Bad. Alle Bäume auf dem Hubenloch werden gefällt. Auf dem Rathaus wird ständig gewacht und fünf von zehn Zünften stehen unter Waffen. Doch Massenführer Müller verliert an Unterstützung, weil die Bauern an ihre materielle Existenz, an die Familien und an die anstehende Heuernte denken. Und ohne Artillerie ist Villingen nicht zu überfallen. Weil sich nun aber auch Radolfzell erfolgreich wehrte, scheint auch Villingen gerettet. Und die Stadt rächt sich nach aufregender Spannung: man plündert und brandschatzt das am meisten gehasste Schwenningen, „das man bis auf zwei Häuslein in Flammen setzt“. Auch macht man bei berittenen Ausfällen weitere Beute von Peterzell bis Mönchweiler, die unter der Villinger Bürgerschaft verteilt wird. Am 10. August 1525 erscheinen mit Lutz von Landau und Friedrich zwei österreichische Kommissare, um auf dem Münsterplatz insbesondere die Bräunlinger strafend zu demütigen. Zehn Tage später kam es für die Villinger zur pompösen Feier mit dem spendierten mächtig großen Hirsch des Fürsten.

Lebendige Geschichte

Wenn es am Wochenende des 22. und 23. Juli im Stadtbezirk der Zähringerstadt Villingen mit Kanonendonner und Pulverdampf zu einer „Zeitreise in die Geschichte“ mit den Grenadieren von 1810 und ihrem Freundeskreis "Lebendige Geschichte" kommt, gleichzeitig zu einem Landestreffen der Bürgerwehren und Milizen, zu einem Großen Zapfenstreich und auch zu einem prachtvollen Umzug mit einem opulenten Aufgebot historischen Militärs, dann darf nicht versäumt werden, auch die regionale und lokale Abfolge im Zeitverlauf seit den Bauernkriegen zu beschreiben. In mehreren "Fenstern der Geschichte" seit 1525 will der SÜDKURIER zum historischen Verständnis und der Brauchtumspflege hieraus beitragen. Heute erscheint der erste Teil.