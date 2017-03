VS-Villingen Villingen wird zum Abenteuer-Spielplatz

300 Kinder werden am Sonntag, 26. März, bei der Kinderolympiade in der Innenstadt erwartet.

VS-Villingen – Der verkaufsoffene Sonntag mit Kindersonntag am 26. März in der Villinger Innenstadt lässt der Frühjahrsmüdigkeit keine Chance. Für die Kinder ist so viel geboten, dass die Zeitumstellung in der Nacht zum Sonntag spätestens mittags Schnee von gestern sein wird. "Der Kindersonntag ist Bedingung für den verkaufsoffenen Sonntag im Frühjahr", erklärt Rainer Böck vom Gewerbeverband.

Böck strahlt, während er sich den Schnauzer zwirbelt. Das Programm steht und er hat in den Kindergärten und sogar bei Kinderärzten bereits kräftig die Werbetrommel gerührt, überall Plakate verteilt. Neben der Kinderolympiade dürfen sich die Kinder auf Abenteuerinseln in der ganzen Innenstadt freuen.

Die Kinderolympiade: Zwölf Stationen für Kinder von vier bis 13 Jahren sind in der Fußgängerzone aufgebaut. Böck: "Die Kinder sind sowohl sportlich und geistig gefordert und müssen außerdem Geschicklichkeit beweisen." Bei der Jugend vom FC 08 wird zum Beispiel um Hindernisse herumgedribbelt, bei der Jugend der Stadtmusik müssen Instrumente erkannt werden, bei der Feuerwehr wird gespritzt. Um Chancengleichheit zu gewährleisten, starten die Kinder in drei Altersgruppen. Bis zum sechsten oder siebten Platz sind Preise ausgelobt. Zu gewinnen sind beispielsweise Einkaufsgutscheine, Sachpreise, Eintrittskarten für den Europapark oder das Badeparadies. Das Startgeld beträgt zwei Euro. Jeder Teilnehmer erhält eine Medaille. Anders als der verkaufsoffene Sonntag startet die Kinderolympiade bereits um 12 Uhr. "Es nehmen jedes Mal rund 300 Kinder teil", erklärt Rainer Böck. Er hoffe, dass es wieder so viele werden. Das entsprechende Wetter dazu wurde jedenfalls bestellt. Und wenn nicht? "Die Kinderolympiade findet auf jeden Fall statt und wenn es in Gummistiefeln ist."

Zwölf Stationen für Kinder von vier bis 13 Jahren sind in der Fußgängerzone aufgebaut. Böck: "Die Kinder sind sowohl sportlich und geistig gefordert und müssen außerdem Geschicklichkeit beweisen." Bei der Jugend vom FC 08 wird zum Beispiel um Hindernisse herumgedribbelt, bei der Jugend der Stadtmusik müssen Instrumente erkannt werden, bei der Feuerwehr wird gespritzt. Um Chancengleichheit zu gewährleisten, starten die Kinder in drei Altersgruppen. Bis zum sechsten oder siebten Platz sind Preise ausgelobt. Zu gewinnen sind beispielsweise Einkaufsgutscheine, Sachpreise, Eintrittskarten für den Europapark oder das Badeparadies. Das Startgeld beträgt zwei Euro. Jeder Teilnehmer erhält eine Medaille. Anders als der verkaufsoffene Sonntag startet die Kinderolympiade bereits um 12 Uhr. "Es nehmen jedes Mal rund 300 Kinder teil", erklärt Rainer Böck. Er hoffe, dass es wieder so viele werden. Das entsprechende Wetter dazu wurde jedenfalls bestellt. Und wenn nicht? "Die Kinderolympiade findet auf jeden Fall statt und wenn es in Gummistiefeln ist." Der Kinderflohmarkt: Für einen Euro pro Meter können sich die Kinder einen Platz sichern, um ihr ausgedientes Spielzeug, Klamotten, Bücher, Spiele und vieles mehr zu verkaufen. Der Kinderflohmarkt befindet sich in der Rietstraße auf dem Teil zwischen ehemaliger Stadtapotheke bis hin zu Sport-Stähle. Anmeldung und Informationen bei Kinder-Benetton, Obere Straße 33, Telefon 07721/9912090.

Für einen Euro pro Meter können sich die Kinder einen Platz sichern, um ihr ausgedientes Spielzeug, Klamotten, Bücher, Spiele und vieles mehr zu verkaufen. Der Kinderflohmarkt befindet sich in der Rietstraße auf dem Teil zwischen ehemaliger Stadtapotheke bis hin zu Sport-Stähle. Anmeldung und Informationen bei Kinder-Benetton, Obere Straße 33, Telefon 07721/9912090. Noch mehr Unterhaltung: Bei Fielmann-Optik in der Bickenstraße findet ein Luftballonwettbewerb statt, dessen Hauptpreis ein 120-Euro-Gutschein für ein Kinderfahrrad ist. Für die ganz Mutigen steht, von der evangelischen Jugend betreut, wieder der Kletterbalken in der Stadtmitte. Die schönen Gesichter kommen wie immer von den Südstadtclowns, die das Kinderschminken anbieten. Kinderkarussell und Hüpfburg in der Innenstadt runden das Bewegungsvergnügen ab . Um der Bespaßung das Krönchen aufzusetzen, sind natürlich die Villinger Puppenbühne mit Dieter Sirringhaus und Zauberer Wodini mit von der Partie.

Bei Fielmann-Optik in der Bickenstraße findet ein Luftballonwettbewerb statt, dessen Hauptpreis ein 120-Euro-Gutschein für ein Kinderfahrrad ist. Für die ganz Mutigen steht, von der evangelischen Jugend betreut, wieder der Kletterbalken in der Stadtmitte. Die schönen Gesichter kommen wie immer von den Südstadtclowns, die das Kinderschminken anbieten. Kinderkarussell und Hüpfburg in der Innenstadt runden das Bewegungsvergnügen ab . Um der Bespaßung das Krönchen aufzusetzen, sind natürlich die Villinger Puppenbühne mit Dieter Sirringhaus und Zauberer Wodini mit von der Partie. Da ist noch mehr: Auch das Franziskanermuseum beteiligt sich am Sonntag. Beim Keltentag erwachen die Magdalenenberger und erwarten die Besucher unter anderem mit Kinderaktionen zum Mitmachen, (Familien-)Führungen, einer Waffenschau und mehr. Der verkaufsoffene Sonntag findet übrigens in ganz Villingen beziehungsweise auf der ganzen Villinger Gemarkung statt. So sind auch die Geschäfte in den Außenbezirken und das Schwarzwald-Baar-Center geöffnet.

Überschrift Info

Haupttext Info

Aufzaehlung_Info_Symbol

.SK Plus