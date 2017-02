VS-Villingen Villingen im Krieg: Auf die Belagerung folgt der Hunger

Villingen zwischen den Fronten im 30-jährigen Krieg: Im Winter 1633 ziehen nach den Schweden auch die Württemberger ab – doch der Hunger bleibt. In ihrer Not plündern die Villinger ihre Schwenninger Nachbarn.

„Bis gestern, den 22. Januar, war die Stadt einem starken Beschuss ausgesetzt. Über 500 Kugeln wurden aus den feindlichen Artilleriestellungen auf die Stadt abgefeuert!“



Der dies zeitgenössisch festhielt, war Theoger Gästlin, der auch am 7. Januar 1633 festhielt, dass der ganze Magistrat samt dem Pfarrherrn und den „p.p. Franciscanis“ zum Herrn Oberst-Lieutnant Johann Werner Äscher von Büningen in sein Logement gingen und haben „ihn gebethen, er wolle sie nicht in das äußerste Verderben setzen“.