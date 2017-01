Villingen hofft auf den Weiher-Winter-Spaß

Eventuell soll der Eisweiher an der Waldstraße morgen wieder freigegeben werden.

VS-Villingen – Nachdem Tauwetter zuletzt für eine vorübergehende Sperrung des beliebten Eisweihers gesorgt hat, wird dieser nun zunächst vom Schnee befreit. Je nach weiterer Wetterlage werde der Weiher an der Waldstraße am Wochenende eventuell wieder freigegeben, teilte die Stadt heute mit. Ab wann der kleine Eisweiher betreten werden darf, zeige die Beschilderung am Wochenende an.