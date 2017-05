Villingen-Schwenningen Villingen-Schwenningen: FC 1920 Tannheim sichert sich Klassenerhalt

Sein Sportfest garniert sich der FC 1920 Tannheim mit einem besonderen Schmankerl: dem Klassenerhalt

Auftakt zur dreitägigen Sportfeier war nämlich ein Rundenspiel gegen NK Hajduk Villingen, bei der sich die erste Mannschaft mit 1:1 ein Remis sicherte.

"Das war der nötige Punkt zum Verbleib in der Kreisliga A. Jetzt sind wir Zwölfter von 16 Mannschaften", sagte der Vereinsvorsitzende Guido Ganser zufrieden. Mit so einem Start konnte das Sportfest nur einen harmonischen und ausgelassenen Verlauf nehmen: Bei bester Verpflegung und heiterem Wetter ließen sich die zahlreichen Besucher unterhalten. Den anschließenden Elfmetercup, ausgetragen von 16 Mannschaften, gewannen die Tannheimer Kickers und leiteten somit den Ausklang des ersten Tages ein.

Nach dem Frühschoppen am nächsten Morgen kam die Jugend zum Zuge. Im heiß umkämpften Freundschaftsspiel zwischen der B- und C-Jugend setzten sich die älteren Sportskameraden durch. In diesen Altersklassen treten die Tannheimer in einer Spielgemeinschaft mit Pfaffenweiler, Rietheim und Marbach an. "Das folgende Ortsteileturnier machen die Tannheimer Ortsteile Unterdorf, Unot, Stankert und Gass untereinander aus", sagte Ganser. Am Montag, dem letzten Festtag, treten die A-Jugend von Tannheim und dem SV Eisenbach 1920 und die D-Jugend von Tannheim und dem FC Kappel 1922 gegeneinander an.