VS-Villingen Villingen: Fettbrand in Küche endet glimpflich

Geistesgegenwärtig hat eine 94-Jährige einen brennenden Kochtopf mit einem Teller abgedeckt. Die Flammen waren jedoch bereits in die Dunstabzugshaube vorgedrungen und die Feuerwehr war gefordert.

Zu einem Fettbrand mussten die Einsatzkräfte am Samstagvormittag in Villingen ausrücken. Nach ersten Informationen meldeten Anrufer einen Brand in einem Haus am Blutrain. Die Feuerwehr Villingen rückte sofort mit mehreren Fahrzeugen an die Einsatzstelle aus. Eine 94-jährige Frau war gerade dabei, für ihren Enkel etwas zu kochen, als sich das Fett im Topf entzündete. Zwar reagierte die 94 jährige richtig und legte einen Teller auf den brennenden Topf, jedoch waren die Flammen schon in die Dunstabzugshaube gekrochen und brannten dort weiter. Daurfaufhin flüchtete die Frau mit ihrem Enkel ins Freie. Die Feuerwehr Villingen hatte die Lage schnell unter Kontrolle und das Feuer war gelöscht. Nachdem das Haus belüftet war, konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Die Seniorin und ihr Enkel wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Die Polizei Villingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen, eine Schadenshöhe konnte nicht genannt werden.