Villingen-Schwenningen Vier Mädchen haben bei Fußballtrainer-Ausbildung die Nase vorn

Bei Lehrgang zum DFB-Junior-Coach in Villingen mit am besten abgeschnitten. Insgesamt beenden 21 Schüler die Ausbildung erfolgreich

Villingen-Schwenningen (häm) 21 Schüler aus verschiedenen Schulen des Schwarzwald-Baar-Kreises haben am Villinger Gymnasium am Romäusring (GaR) einen Lehrgang absolviert und sich nun im Vereinsheim des FC 08 Villingen ihre Zertifikate als DFB- (Deutscher Fußballbund)-Junior-Coach abgeholt. Das Gymnasium am Romäusring ist die einzige Schule im Einzugsgebiet des südbadischen Fußballverbandes, welche dreimal in Folge für diesen Lehrgang ihre Räumlichkeiten und Turnhallen zur Verfügung gestellt hat.

Die Schüler sind nun als Junior-Coach befähigt, eigenständig Sportübungen beispielsweise in Arbeitsgemeinschaften für jüngere Schüler an ihren Schulen zu organisieren. 40 Stunden in Theorie und Praxis haben die jungen Kicker mit ihren Ausbildern Tobias Hummler und Armin Stoll absolviert. Darunter sportpädagogische Konzepte für das Techniktraining, Gruppenführung, Motivation oder Konfliktmanagement in gruppendynamischen Prozessen. Schlussendlich hatten die vier weiblichen Teilnehmerinnen die Nase vorn. Sie haben bei den schriftlich ausgearbeiteten Lehrproben als Abschlussarbeit mit die höchsten Werte erzielt.

Primäres Ziel der Ausbildung ist auch der Perspektivwechsel in die Trainerrolle. "Ihr seid ja allesamt Kicker in euren eignen Vereinen und kennt das Spiel nun von der anderen Warte des Trainers aus. Das macht euch zu besonders wertvollen Spielern", motiviert Tobias Hummler seine Schützlinge. Viel Motivation brauchen diese aber nicht. Bereits sechs Teilnehmer haben sich bereit erklärt, anschließend die C-Lizenz als Trainer machen zu wollen. Einziges Hindernis ist hier das benötigte Mindestalter von 16 Jahren.

"Die C-Lizenz ist durchaus üblich als Trainer für die Bezirksliga, wobei viele Trainer überhaupt keinen Schein haben", so Hummler. Einen Vorteil hat das Junior-Coach-Zertifikat für die angehenden Trainer. Die dreieinhalbwöchige Ausbildung in der Sportschule Steinbach für die C-Lizenz verkürzt sich um eine Woche.

Durchgeführt wurde der Lehrgang vom DFB und dem südbadischen Fußballverband in Zusammenarbeit mit der Commerzbank und dem Gymnasium am Romäusring. Der nächste Lehrgang ist von Januar bis März 2018.

Die 21 DFB-Junior-Coaches sind Simon Broghammer, Pascal Fritzer, Florian Heizmann, Robin Karcher, Valentin Kohler, Marvin Lehmann, Samuel Mairon, Dorothea Savnik, Marina Schmidt, Fabian Staudt, Jonas Weber, Yannis Dotter, Tim Goltz, Jonas Hirt, Dennis Kavuz, Naomi Krinner, Nils Maier, Marcel Roth, Elias Scheid, Isabel Schnee und Alexander Weber.