Villingen-Schwenningen Viele kleine Betriebe suchen händeringend Flächen

Grundstücke bis 2000 Quadratmeter in Villingen-Schwenningen begehrt. Stadt weist derzeit kein neues Gewerbegebiet für diese Klientel aus

Immer mehr kleinere Unternehmen profitieren von der guten Konjunktur und wollen neu bauen oder erweitern. Allerdings werden die Flächen in der Doppelstadt nun knapp. Vor allem Grundstücke zwischen 1000 und 2000 Quadratmetern seien begehrt, berichtet Beate Behrens, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung. Durchschnittlich erhält die Wirtschaftsförderung seit 2016 200 Anfragen im Jahr, davor seien es rund 100 gewesen. Für Behrens ist klar: Das Interesse steige kontinuierlich.

Zwar ist auch Behrens klar, dass nicht jeder, der bei ihr anfragt, gleich ein Investor ist. Aber aus vielen Gesprächen weiß sie auch, dass gerade Handwerksbetriebe die Chance nun gerne nützen möchten. Ein maßgeschneidertes Gewerbegebiet kann sie derzeit nicht bieten – eine Adresse, die ursprünglich gerade für solche kleinere Unternehmen gedacht war, der Vordere Eckweg, ist so gut wie voll. Das Konzept Wohnen und Arbeiten, wie es vor der Ansiedlung des Möbelriesen Lutz dort größtenteils verwirklicht wurde, sei eine "ausgezeichnete Idee". Doch an eine Neuauflage dieses Konzepts denkt man bei der Stadt derzeit nicht.

Flächen für kleinere Unternehmen, die Expansionswünsche hegen, seien in der Tat begrenzt, erklärt Pressesprecherin Madlen Falke. Der Bedarf sei in den vergangenen zwei bis drei Jahren deutlich angestiegen, das sei auch in der Unternehmensbefragung 2016 zum Vorschein gekommen. Die Struktur der Unternehmer in VS zeige, dass es viele kleine Betriebe gibt, die nun aufgrund der guten Wirtschaftslage Expansionspläne hegen. In den Gebieten Vorderer Eckweg, Nunnensteig oder in Obereschach seien noch einige Flächen vorhanden.

Gebiete wie Salzgrube seien vom Zuschnitt her für größere Ansiedlungen vorgesehen. "Wir versuchen, auch private Eigentümer mit Interessenten zusammenzubringen, da es hier ebenfalls noch ein gewisses Potenzial gibt", erklärt Falke. Gerade in den Ortschaften gebe es zwar sehr kleine Grundstücke, hier bestehe allerdings die Schwierigkeit diese als Gewerbegebiete auszuweisen.

Die Aufsichtsräte der Wirtschaftsförderung hatten sich mit dem Thema bereits befasst, wie kürzlich nach einer Anfrage des Freien Wählers Rudolf Nenno im Gemeinderat deutlich wurde. So sollte künftig die Wirtschaftsförderung die kleineren Betriebe zum Beispiel auf den Saba-Technologiepark verweisen, wo immer wieder Flächen frei würden. An einem immer wieder auftauchenden Problem, kann die Stadt nichts ändern: Selbst wenn kleinere Betriebe geeignete Flächen fänden, weigerten sich die Eigentümer öfters, wegen der schlechten Zinslage zu verkaufen.

Die Gewerbegebiete

Aktuell kann die Stadt vor allem größere Betriebe gut bedienen – zuletzt zum Beispiel IMS Gear in der Salzgrube mit acht Hektar. Bei kleineren Betrieben sind die Angebote begrenzt, selbst im Gewerbegebiet Nunnensteig werden derzeit Flächen in einer Größe zwischen 4000 und 5000 Quadratmeter verkauft, berichtet die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung, Beate Behrens.