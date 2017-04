Villingen-Schwenningen Viele haben die Nase voll vom Hundekot in VS

Viele haben die Nase voll vom Hundekot in VS

Stadtrat Ummenhofer fordert mehr Behälter im Stadtgebiet. Amtsleiter Glück verteidigt die Stadt. Doch in vielen Hundekotbehältern gibt es oft keine Tüten

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Zu viele Hundebesitzer lassen die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner einfach liegen. Das ärgert FWV-Stadtrat Berthold Ummenhofer: In der Sitzung des Verwaltungsausschusses forderte er, dass die Stadt hier mehr tun müsse, beispielsweise mehr Behälter mit kleinen Plastiktüten für die Hundehaufen aufstellen. "Da gibt es viele gute Ansätze", so Ummenhofer. Mannheim habe Paten gesucht für diese Behälter und konnte so einige mehr finanzieren. Der FWV-Stadtrat betonte, er habe nichts gegen Hundebesitzer und Hunde, aber er werde oft von Bürgern angesprochen, die sich über die Hundehaufen ärgern. "Hier sollte man viel mehr mit Strafen agieren", forderte Ummenhofer und fragte nach, ob die Stadt denn ein Bußgeld verhängen würde, wenn ein Hundebesitzer den Haufen seines Tieres nicht wegräumt.

Saftige Buße: "Es kann bis zu 60 Euro Bußgeld verhängt werden, dazu kommt noch eine Verwaltungsgebühr von 28,50 Euro", erklärt die Pressesprecherin der Stadt, Madlen Falke auf Anfrage. Laut Polizeiverordnung wäre sogar eine Höchststrafe von bis zu 5000 Euro möglich: "Aber das ist natürlich nicht verhältnismäßig." Das Problem: Die Hundebesitzer müssen auf frischer Tat ertappt werden. "Da die Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes in Uniform unterwegs sind, verhält sich jeder vorbildlich, sobald sie auftauchen", berichtet Falke. Aber trotzdem gelinge es immer wieder, das Bußgeld zu verhängen: "Das wird rigoros angewendet", so die Pressesprecherin.

"Es kann bis zu 60 Euro Bußgeld verhängt werden, dazu kommt noch eine Verwaltungsgebühr von 28,50 Euro", erklärt die Pressesprecherin der Stadt, Madlen Falke auf Anfrage. Laut Polizeiverordnung wäre sogar eine Höchststrafe von bis zu 5000 Euro möglich: "Aber das ist natürlich nicht verhältnismäßig." Das Problem: Die Hundebesitzer müssen auf frischer Tat ertappt werden. "Da die Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes in Uniform unterwegs sind, verhält sich jeder vorbildlich, sobald sie auftauchen", berichtet Falke. Aber trotzdem gelinge es immer wieder, das Bußgeld zu verhängen: "Das wird rigoros angewendet", so die Pressesprecherin. Nicht kapituliert: In der Gemeinderatsitzung am Mittwoch nahm auch Ralf Glück, der Chef des Bürgeramtes, Stellung. Entschieden wies er zurück, dass die Stadt nichts gegen die Verunreinigungen tue. Die Stadt sanktioniere Verstöße intensiver wie etwa Mannheim, wo ein Bußgeld bei nur 20 Euro liege. Freiburg verzichtet nach seiner Kenntnis völlig auf Bußgelder und setze auf Aufklärung der Hundehalter. Auch bei der illegalen Müllentsorgung habe die Stadt keineswegs, wie Kritiker behaupten, vor den Umweltsündern kapituliert. Das Problem sei vielmehr, dass man die Verursacher überführen müsse. "Die hinterlassen selten Bekennerschreiben", so Glück sarkastisch.

In der Gemeinderatsitzung am Mittwoch nahm auch Ralf Glück, der Chef des Bürgeramtes, Stellung. Entschieden wies er zurück, dass die Stadt nichts gegen die Verunreinigungen tue. Die Stadt sanktioniere Verstöße intensiver wie etwa Mannheim, wo ein Bußgeld bei nur 20 Euro liege. Freiburg verzichtet nach seiner Kenntnis völlig auf Bußgelder und setze auf Aufklärung der Hundehalter. Auch bei der illegalen Müllentsorgung habe die Stadt keineswegs, wie Kritiker behaupten, vor den Umweltsündern kapituliert. Das Problem sei vielmehr, dass man die Verursacher überführen müsse. "Die hinterlassen selten Bekennerschreiben", so Glück sarkastisch. Keine Plastiktüten: In den beiden großen Stadtbezirken stehen 50 Hundekotbehälter und ebensoviele nochmals in den Ortschaften. Das Problem bei den Behältern: Oft sind keine Plastiktüten darin. Wer dagegen im Umland mit seinem Hund spazieren geht, weiß, dass es auch anders geht: Vorbildlich sind hier Unterkirnach, Öfingen oder Königsfeld. "Die einzige, die es nicht auf die Reihe bringt, ist die Stadt VS", sagt ein frustrierter Hundehalter.

In den beiden großen Stadtbezirken stehen 50 Hundekotbehälter und ebensoviele nochmals in den Ortschaften. Das Problem bei den Behältern: Oft sind keine Plastiktüten darin. Wer dagegen im Umland mit seinem Hund spazieren geht, weiß, dass es auch anders geht: Vorbildlich sind hier Unterkirnach, Öfingen oder Königsfeld. "Die einzige, die es nicht auf die Reihe bringt, ist die Stadt VS", sagt ein frustrierter Hundehalter. Tellerminen vor dem Haus: Die Nase voll vom Thema Hundekot hat eine Anwohnerin der Roten Gasse. Inzwischen hat sie auf dem Grundstück ihres Mehrfamilienhauses ein Schild aufgestellt mit der Aufschrift: "Pfui. Hier ist kein Hundeklo." Der ganze Gehweg und die Blumenbeete seien voll mit den "Tellerminen". "Mir stinkt es langsam", sagte sie verzweifelt. Viele Bewohner des Hauses hätten sich schon wegen des Problems beschwert, gehandelt hätte außer ihr aber keiner. Sie hält dieses Verhalten vor allem gegenüber den Bewohnern des benachbarten Altenheims St. Lioba für rücksichtslos: "Die alten Leute müssen mit dem Rollator Slalom fahren." Bußgelder, glaubt sie, bringen wenig. Die einzige Lösung sei, dass die Hundebesitzer sich ihrer Verantwortung bewusst werden.

Überschrift Info

Haupttext Info

Aufzaehlung_Info_Symbol

.SK Plus