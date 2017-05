Villingen-Schwenningen Viele Glückwünsche für Kubon zum 60. Geburtstag

Offizieller Empfang des Oberbürgermeisters im kleinen Saal des Theaters am Ring mit zahlreichen Würdenträgern aus der Stadt und dem Umland

Beschwingte Musik von der Musikakademie, Häppchen und Sekt vom Hotel "Ochsen" in Schwenningen, Stehtische und nur eine kurze Geburtstagsansprache: Stilvoll und entspannt, so empfing gestern Mittag Oberbürgermeister Rupert Kubon (SPD) rund hundert Ehrengäste zu seiner Geburtstagsfeier im kleinen Saal des Theaters am Ring.

Auf ein gutes Stündchen hatte der Rathauschef, der am Samstag 60 Jahre alt wurde, die Arbeit unterbrochen und zu einem kleinen Empfang geladen. Zahlreiche Geburtstagswünsche bekam er für seinen führenden Mitarbeiter aus dem Rathaus und den städtischen Gesellschaften, von Stadträten, Schulleitern, Vertretern der Kirchen, der Banken, der IHK, vom Landrat, den Bürgermeistern der Nachbargemeinden, der Ortschaften und den politischen Abgeordneten auf Bundes- und Landesebene. Gekommen war auch der ehemalige Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU). "Ich fühle mich sehr geehrte", freute sich Kubon über die Anwesenheit des ehemaligen "Landesvaters" sowie Ehrenbürgers von Villingen-Schwenningen in besonderer Weise.

Als das musikalische Duo Nadja Sofoklius (Klarinette) und Rares Popsa (Gitarre) von der Musikakademie am Ende ihres jazzigen Musikbeitrags das "Happy Birthday" anstimmten, sangen die Gäste das Geburtstagsständchen lautstark mit. Anschließend gab es für den Jubilar langen, warmen Beifall. Eine kleine, launige Ansprache auf "den lieben Rupert" hielt Bürgermeister Detlev Bührer. Er äußerte sich stolz, dass der OB diesen "Boxenstopp" zum 60. Geburtstag auf seiner Lebensstation einlegen könne und zeigte sich überzeugt, Kubon ohne Schwierigkeiten den"TüV-Stempel für die nächsten zehn Jahren" geben zu können.

Persönlich bedankte sich Bührer, der vor zwei Jahren gewählt wurde, bei seinem Vorgesetzten Kubon "für die gute, offene und zielführende Zusammenarbeit". Als Geschenk überreichte er dem Jubilar eine Sonderedition von "Mensch ärgere Dich nicht", die in diesem Falle "Bürgermeister ärgere Dich nicht" heißt. "Damit kannst Du Rote, Schwarze, Grüne und Gelbe nach Belieben rauswerfen", empfahl Bührer dem Stadtoberhaupt für den Fall, sollte er sich in den Gemeinderatsitzungen mal wieder die Haare raufen müssen.

Kubon bedankte sich bei den Gästen herzlich für die "gute und konstruktive Zusammenarbeit" und hielt seine Ansprache in Berufung auf den Villinger Münsterpfarrer a.D. Kurt Müller bewusst kurz, der einmal festgestellt hatte: "Grußworte sind die moderne Form der Christenverfolgung". So blieb dann noch viel Zeit für Plauderei und Kontaktpflege. Auf Geschenke verzichtete der OB zugunsten von Spenden an die Nachsorgeklinik Tannheim und an das Hospiz Via Luce in Schwenningen.