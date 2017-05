Villingen-Schwenningen Viel Unmut wegen VHS-Rückenkursen: Teil der Kosten werden nicht erstattet

Krankenkassen fordern zunächst eine Zertifizierung. Stadt Villingen-Schwenningen tut sich schwer damit und prüft bereits ein zweites Mal

Nicht gut auf die Stadt zu sprechen sind derzeit einige Villingen-Schwenninger, die einen gesundheitsfördernden Rückenkurs bei der kommunalen Volkshochschule (VHS) besuchen. Bisher erstatteten Krankenkassen bis zu 80 Prozent der Kosten bei bestimmten Kursen. Doch das tun sie nun nicht mehr, die Kurse müssen zertifiziert sein. Den Vorgang brachte CDU-Sprecherin Renate Breuning im Gemeinderat zur Sprache.

Viele Krankenkassen unterstützen Gesundheitskurse oder bieten sie gleich selbst an. Für die Krankenkassen macht das Sinn, wenn sie ihre Versicherten zu einem gesunden Lebensstil animieren, da ihnen so möglicherweise teure Behandlungskosten erspart bleiben. Wen es am Rücken zwackt, der sollte früh einen solchen Kurs besuchen, bevor es schlimmer und eine Bandscheiben-Operation unausweichlich wird, so die Philosophie. Auf diesen Zug sind viele Anbieter aufgesprungen, auch die Volkshochschule Villingen-Schwenningen.

Rund 20 Kurse in VS

Die Volkshochschule VS bietet allein rund 20 Rücken- und Wirbelsäulenkurse an. Sie wirbt offensiv mit dem gesundheitsfördernden Aspekt: Auch für Menschen, die leichte Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäule haben, Osteoporose oder Arthrose vorbeugen möchten, sind diese Kurse ideal, heißt es zum Beispiel im VHS-Heft. Ideal war für viele bisher auch, dass sie sich einen großen Teil der Kosten erstatten lassen konnten. Doch so einfach ist es nicht mehr, Bedingung ist dafür eine Zertifizierung der Kurse – und die scheint nicht so einfach zu sein. Die VHS hat es jedenfalls bisher nicht geschafft, solch ein Verfahren nachzuweisen. Damit wird sichergestellt, dass der Anbieter auch die Anforderungen der Kassen erfüllt.

Nun sprachen Teilnehmer der Kurse schon einmal bei der Stadt vor, um doch noch eine Zertifizierung zu erreichen. Allerdings vergeblich. Jetzt kamen sie sogar in die Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters um für ihre Sache zu werben, wie Breuning ausführte. Es hätten sich neue Gesichtspunkte ergeben, so dass noch einmal geprüft werde, sagte dazu Oberbürgermeister Rupert Kubon. Diese Prüfung dauert derzeit noch an, so eine Sprecherin der Stadt.