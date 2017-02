Villingen-Schwenningen Viel Kritik an strategischer Zielplanung der Stadt Villingen-Schwenningen

Über 80 Interessierte waren bei der Infoveranstaltung zur strategischen Zielplanung der Stadt VS im Münsterzentrum am Montagabend. Die Hauptdiskussionspunkte waren schnell gefunden.

Man kann Dirk Greskowiak von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) nicht vorwerfen, am Montagabend, im Münsterzentrum, nicht für sein Konzept gekämpft zu haben. Er hatte erklärt, wie sie sich mit allen Reaktionen – Pressestimmen, Leserbriefen, Anmerkungen – zu der strategischen Zielplanung für VS beschäftigt haben. Er hatte erklärt, wie sie zu den 35 Handlungsempfehlungen gekommen sind und er hatte erklärt, dass sie trotz des Unternehmensstandortes in Köln "nicht fremd in VS" seien. "Wir haben uns mit VS beschäftigt", sagt er. Die vorhandenen Konzepte zur Stadtentwicklung haben sie gelesen, mit allen Amtsleitern der Verwaltung gesprochen, Unternehmer, Vereine, Verbände, Institutionen gehört. "Mehr können wir momentan nicht tun."

Das im Auftrag der Stadt erstellte Gutachten hatte kurz nach Veröffentlichung am 12. Januar für Zündstoff gesorgt. Gut 80 Menschen waren zur Infoveranstaltung gekommen. Viele aus Verbänden und dem Gemeinderat.

Die Diskussion: "Wir werden", hatte Dirk Greskowiak zu Beginn der offenen Diskussionsrunde gesagt, "alle Anregungen, die wir bekommen mitnehmen und prüfen." Die Hauptthemen waren bereits vorher gesetzt. Parkplätze, Kultur und Ortsverwaltungen.

Gudrun Furtwängler, Ortsvorsteherin in Rietheim und CDU-Gemeinderätin, meldete sich als erste zu Wort: "Die Polemik erschüttert mich, mit der sie in Bezug auf die Arbeit der Ortsverwaltungen sprechen." Eine Ortsverwaltung sei mehr als ein Bürgeramt. "Ich halte es für zumutbar, wenn man einmal in zehn Jahren für einen neuen Personalausweis in einen der Stadtbezirke fahren muss", so Greskowiak, der in dem Konzept die Sinnhaftigkeit zusätzlicher Verwaltungseinrichtungen infrage stellt.

Den Katalog mit den Aufgaben der Ortsverwaltungen habe er sich angesehen und dann geschaut, wie man es eventuell besser machen könne. Von Polemik keine Spur.

Was die Kultur betrifft, eines vorweg: "Wir wollen nicht, dass das Kulturangebot platt gemacht wird", sagt Greskowiak. Lediglich der Schwerpunkt solle anders gesetzt werden: mehr Angebote für Jugendliche und Familien, mehr Förderung für die freie Kulturszene. "Wir haben darauf hingewiesen, dass es Angebote gibt, die die Stadt vorhält, die eventuell gar nicht gefragt sind." Letztlich gelte auch bei der Kultur der Leitgedanke: Wofür will ich mein Geld ausgeben?

In der Diskussion meldeten sich dann Vertreter des Freundeskreises Kultur sowie Bürger zu Wort. Haupttenor: Für die Jugendlichen, die die KGSt als Zielgruppe ansprechen möchte, gebe es bei Weitem genug Angebote und würde die Kulturarbeit nicht mehr hauptsächlich von städtischer Hand geleitet, dann könne man das Theater am Turm und das Franziskaner gleich dicht machen. Und das wäre, so Raimund Fleischer, Vorsitzender des Freundeskreises Kultur, einem Oberzentrum nicht würdig. Der Applaus nach jedem Redebeitrag war groß. Greskowiak versprach: "Wir denken darüber nach, ob wir die Empfehlungen zur Kultur noch anpassen."

Ebenfalls Konsens herrschte in Sachen innenstadtnahes Parken. Für die Einzelhändler, das hatte Rainer Böck, Vorsitzender des Gewerbeverbandes, noch einmal deutlich gemacht, sind Parkplätze in der Innenstadt überlebenswichtig. Greskowiak argumentierte dahingehend, dass es ihnen vor allem um einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr ginge. So könnten Ältere nach Veranstaltungen in die Ortschaften zurückgebracht werden oder Jugendliche nach einen Disko-Besuch sicher nach Hause kommen.

Wie es jetzt weitergeht: Ende Februar will die KGSt eine Version 2.0 des Konzeptes vorgelegen, in der Anregungen und Vorschläge aufgenommen wurden. Über diese zweite Version wird der Gemeinderat abstimmen müssen. Parallel arbeitet die KGSt derzeit Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung aus. Diese Vorschläge werden dann anhand des Gutachtens auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Auch darüber wird der Gemeinderat letztlich abstimmen.

Das Gutachten

Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) wurde von der Stadt VS beauftragt, um für zukünftige kommunale Herausforderungen und Chancen des Oberzentrums Spielräume in der städtischen Finanzplanung aufzuzeigen. 230 000 Euro kostet die Expertise. Am Ende erhofft sich die Stadt VS davon eine Einsparung im Haushalt von zwei Millionen Euro pro Jahr.