VS-Villingen Video: Vorab-Einblick in die Puppen-Ausstellung von Ingeborg Jaag im Franziskanermuseum

Video: Vorab-Einblick in die Puppen-Ausstellung von Ingeborg Jaag im Franziskanermuseum

Am Freitag wird die Ausstellung "Narrentreffen - Die Puppen von Ingeborg Jaag und ihre Freunde" im Franziskanermuseum in VS-Villingen eröffnet. Der SÜDKURIER durfte vorab einen Blick auf die liebevoll gestalteten Ausstellungsstücke werfen. Mit Interview!

Leiter Michael Hütt und Restauratorin Ina Saal von den Städtischen Museen Villingen-Schwenningen haben uns im Interview verraten, welche Fasnetszene in diesem Jahr dargestellt wird, was der umfangreiche Informationsbereich bereithält und zu welchen Zeiten sich Besucher selbst ein Bild von der Ausstellung machen können.Auch die Künstlerein Ingeborg Jaag selbst hat dem SÜDKURIER einige Fragen zu ihrer Leidenschaft beantwortet. Darunter auch die wohl spannendste Frage: Welche Figur ist ihr in den 35 Jahren besonders ans Herz gewachsen? Die Antwort gibt's im Video: