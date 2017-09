Villingen-Schwenningen Verzweifelte Mutter legt Neugeborenes in Babyklappe ab

Babyklappen-Initiator Joachim Spitz: "Ich habe vertrauliche Hilfsangebote an die Frau und bitte sie dringend um einen Telefonanruf – ihrem Kinde zuliebe."

Am Sonntag wurde gegen 16.30 Uhr wurde ein Säugling in der ProKids-Babyklappe im Franziskusheim in Schwenningen abgelegt. Dies teilt ProKids-Geschäftsführer Joachim Spitz mit. Das Kind, ein Junge, ist seinen Angaben zu Folge "unversehrt und gesund", es befindet sich im Moment in ärztlicher Obhut.Als sehr besonders wertet Spitz den Umstand, dass das Kind von der Mutter am helllichten Sonntagnachmittag um 16.30 Uhr hier abgelegt worden sei. Die Person, die das Kind hierher brachte, habe einen Zettel dazu gelegt bei dem der Geburtszeitpunkt auf 7.30 Uhr morgens am Sonntag datiert ist.Spitz und seien Helfer gehen von einer großen Notlage der Frau aus. Offenbar hat sie selbst das Kind zur Babyklappe gebracht. Es gebe etliche Indizien, dass "diese Mutter sich viele Gedanken über die Situation gemacht" habe, lobt er das Vorgehen der offenkundig in einer extremen Notlage handelnden Frau.Spitz will nun alles versuchen, die Mutter und das Kind wieder zusammenzubringen. "Es gibt umfassende Hilfsangebote über uns und 100-prozentige Geheimhaltung", sichert er der Frau zu. "Wir wollen dieser Mutter ganz entschieden die Hand reichen", formulierte er am Montagmorgen. Und weiter: "Unser Ziel ist es, dass Sie sich doch noch für Ihr Kind entscheidet."Joachim Spitz bittet die Mutter, sich vertraulich bei ihm direkt jetzt zu melden. Telefon: 0172-7401095. Es gehe ihm darum, Lösungen anzubieten, wie auch immer die Probleme der Frau gelagert seien, ergänzt er.Es handelt sich um das dritte Kind in der Schwenninger Babyklappe.