20.12.2016 23:34 Eberhard Stadler Villingen-Schwenningen Verwaltung rudert bei der Haushaltsplanung zurück

Wie es aussieht, kann es nächstes Jahr doch noch was werden mit dem Weiterbau der sanierungsbedürftigen Waldstraße in Villingen. Auch der Bau eines neuen Kunstrasenplatzes im Friedengrund sowie eine Planung zur Sanierung der maroden Rietstraße sollen nach Informationen des SÜDKURIER wieder in den Haushaltsplan 2017 aufgenommen werden.

