Villingen-Schwenningen/Dauchingen Verunreinigtes Trinkwasser: Mehrere Stadtbezirke müssen vorläufig das Wasser abkochen

In mehreren Stadtteilen und in der Umgebung von VS muss, bis auf Weiteres, das Wasser abgekocht werden, wenn es zum Trinken oder zur Zubereitung von Essen verwendet wird. Grund ist eine Verunreinigung mit coliformen Bakterien.

Das Trinkwasser im Bereich Schwenningen, Weilersbach, Obereschach, Wöschhalde, Auf Herdenen, Schilterhäusle, Nordstetten, Mühlhausen sowie Dauchingen darf bis auf weiteres nur abgekocht für die Nahrungszubereitung und medizinische Zwecke verwendet werden, das teilen die Stadtwerke VS am Donnerstag mit.

Nachdem bei einer Routineüberprüfung des Trinkwassers eine Grenzwertüberschreitung bei coliformen Bakterien festgestellt wurde, sei in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt eine Desinfektion für das betroffene Netz eingeleitet worden.

Sofern das Wasser zum Trinken, Kochen, Zähneputzen oder zur Zubereitung von Speisen oder Getränken verwenden wird, muss es zuvor zehn Minuten abgekocht werden. Zum Duschen oder Baden kann das Wasser weiterhin bedenkenlos unabgekocht verwendet werden.

Wie die Verunreinigung ins Trinkwasser eintreten konnte, wird noch untersucht. Klaus Gaßmann, Leiter der Abteilung Netze der SVS, erläutert: „Eine der Ursachen könnte im warmen Sommer liegen. Bislang waren die Temperaturen in den Höhen des Schwarzwaldes selten konstant so lange so hoch wie in diesem Jahr." Gerade während der Urlaubszeit, in der der Wasserverbrauch in den Städten zurückgehe, stehe in manchen Gebieten das erwärmte Wasser über längere Zeit in den Leitungen. „Ein Nährboden für die Keime“, erklärt Gaßmann.

Sobald das Abkochgebot wieder aufgehoben wird, werden die Bürger über die Medien informiert. Rückfragen unter Telefonnummer 07721/4050 4994.

Das sind coliforme Bakterien:

Coliforme Bakterien finden sich häufig in der Umwelt und haben zunächst keinen Bezug zu einer fäkalen Verunreinigung durch E-Coli-Bakterien, den Erregern von Darmerkrankungen. Der Nachweis von coliformen Keimen ist laut der Trinkwasserverordnung zunächst ein Verschmutzungsindikator für das Trinkwasser und zieht Sicherheitsmaßnahmen, wie beispielsweise eine Chlorung oder Abkochen nach sich.