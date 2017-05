VS-Schwenningen Versuchter Einbruch im Recyclingzentrum: Tatverdächtiger gefasst

Nach einem versuchten Einbruch am Schwenninger Recyclingzentrum ist am Donnerstagabend ein Verdächtiger festgenommen worden.

Zu einem versuchten Einbruch im Bereich des Recyclingzentrums Schwenningen ist es am Donnerstagabend, gegen 21.20 Uhr gekommen und in der Folge zur vorläufigen Festnahme eines dringend Tatverdächtigen. Ein Zeuge meldete über den Notruf, dass sich eine unberechtigte und verdächtige Person auf dem umzäunten Gelände des Recyclingzentrums befunden habe und dann – beim Erkennen des Zeugen – mit einem Ford Focus geflüchtet sei. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Ford mit dem vom Zeugen beschriebenen Kennzeichen konnten der Wagen und ein 34-jähriger Mann festgestellt und kontrolliert werden. Der als dringend tatverdächtig geltende 34-Jährige räumte gegenüber den Beamten schließlich den versuchten Einbruch beim Recyclingzentrum ein. Er muss sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.