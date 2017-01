Villingen-Schwenningen Verschärfter Brandschutz trifft Stadtwerke

Für 30 000 Euro muss der Energieversorger in Villingen eine Fluchttreppe bauen lassen.

Die verschärften Brandschutzbestimmungen treffen nun auch die Stadtwerke Villingen-Schwenningen. Für immerhin 30000 Euro muss der Energieversorger einen Rettungsweg aus den Umkleideräumen im Untergeschoss der Energie-Quelle hin zur Pforzheimer Straße bauen. Das bestätigte die Stadtwerkesprecherin Susanna Kurz.

Der größte ebenerdige Teil der Energie-Quelle, die neben dem Hauptgebäude der Stadtwerke steht, vor allem multifunktionale Präsentationsräume bietet und unter anderem auch als Wahllokal genutzt wird, ist von der Maßnahme gar nicht betroffen. In dem Kellergeschoss des Gebäudes befinden sich aber eine Dusche und ein Umkleideraum für die Monteure. Es gibt dorthin bislang nur einen Zugang. Nach den aktuellen Brandschutzanforderungen genüge dieser jedoch nicht, berichtete Kurz. Deswegen muss ein zweiter Fluchtweg errichtet werden. Dafür wird das Erdreich aufgegraben, eingeschalt und betoniert. Und daher steht auch seit einiger Zeit ein Kran am Rande des Stadtwerkegeländes. Über diese eine Maßnahme hinaus stehen aber derzeit keine weitreichenderen Arbeiten auf dem Gelände an.

Da das Kellergeschoss recht tief ist, darf und kann die Steigung der Fluchttreppe nicht so hoch sein. Es handelt sich bei dem Projekt nicht etwa um einen Tunnel, sondern um eine Treppe, die im Notfall leicht begehbar sein muss und wird. „Mit Veranstaltungen in der Energie-Quelle hat diese Baumaßnahme nichts zu tun. In diesem Bereich haben wir ausreichend Fluchtwege“, führte die Sprecherin aus. Bevor der Bau der Treppe beschlossen wurde, habe die SVS Alternativen geprüft, mit dem Ergebnis, dass der Fluchtweg die kostengünstigste Variante sei, erklärte Kurz abschließend.

Wegen der neuen, gesetzlich notwendigen Brandschutzmaßnahmen wurden mit teils hohen Summen in der Doppelstadt zusätzliche Rettungsvorrichtungen installiert. So entstand an der neuen Tonhalle eine Fluchttreppe. Auch eine Immobilie des Bürgeramts in der Josefsgasse erhielt eine Brandschutztreppe. Von vornherein war aber klar, dass das Denkmalamt diese Einschalung nur befristet duldet und wenn im Frühjahr das Amt umzieht, dürfte sie wieder demontiert werden. Diskutiert wird derzeit, ob das Jugendhaus K 3 eine Brandschutztreppe benötigt.