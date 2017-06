VS-Villingen Vermisster Rentner: Spur verliert sich am Bahnhof

Der seit Dienstagabend vermisste Senior aus Villingen ist bis Mittwochmorgen nicht wieder aufgetaucht. Seine von zwei Spürhunden aufgenommene Spur verliert sich am Villinger Bahnhof.

"Nein, der Mann ist noch nicht zurück", heißt es am Mittwochmorgen von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Gleich zwei Spürhunde konnten die Spur des 78-Jährigen aufnehmen, beide Suchen endeten am Villinger Bahnhof. "Womöglich ist der Mann in einen Zug oder Bus gestiegen", so eine Polizeisprecherin. Nun soll überprüft werden, ob der Vermisste einen Bezug zu einem anderen Ort hat und womöglich dort aufgetaucht ist. Der Mann aus der Hammerhalde wird seit Dienstagabend vermisst. Möglicherweise befindet er sich in einer hilflosen Lage, weil er regelmäßig Medikamente einnehmen muss. Am Abend kreiste stundenlang ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera über der Stadt, auch Helfer des Roten Kreuzes mit Spürhunden waren im Einsatz.