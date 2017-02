Villingen-Schwenningen Vermisste Frau wird wohlbehalten aufgefunden

Ein glückliches Ende hat die Suche nach einer vermissten Seniorin am Samstag genommen, nach der auch mit einem Polizeihubschrauber gesucht worden war.

Die nach Polizeiangaben demenzkranke Frau war am Nachmittag aus dem Schwarzwald Baar-Klinikum verschwunden, wo sie als Patientin aufgenommen war. Unter anderem wurde mit einem Polizeihubschrauber nach ihr gesucht. Am späten Nachmittag traf die Frau wohlbehalten bei Nachbarn in Villingen-Schwenningen ein. Sie hatte, so Polizeisprecher Michael Aschenbrenner, den Bus nach Hause genommen und war dort offenbar vor verschlossener Tür gestanden. Sie wurde anschließend zurück ins Klinikum gebracht.